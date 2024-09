James Middleton uchylił rąbka tajemnicy na temat brytyjskiej rodziny królewskiej i w swojej nowej książce opisał, jak zmieniła się jego siostra u boku Williama. Jego zdaniem ślub z księciem miał ogromny wpływ na to jak teraz zachowuje się Kate. Wyjawił całą prawdę.

Brat księżnej Kate zdradził prawdę o księciu Williamie

Księżna Kate Middleton na początku bieżącego roku przeszła operację jamy brzusznej, podczas której wykryto u niej nowotwór. Początkowo żona księcia Williama chciała zachować tę informację dla siebie i nie dzieliła się nią z poddanymi, jednak w wyniku krążących spekulacji nagrała oświadczenie, w którym przyznała, że jest chora. Od tego momentu cały świat z niecierpliwością wyczekiwał nowych wieści, jednak księżna wymownie milczała. Diagnoza księżnej Kate wywróciła życie brytyjskiej rodzinny królewskiej do góry nogami. Księżna unikała wystąpień i odkąd przekazała złą wiadomość, jedynie dwukrotnie była widziała publicznie. Raz na paradzie z okazji urodzin króla i raz podczas Wimbledonu.

W ostatnim czasie, aby uspokoić poddanych, księżna Kate nagrała oświadczenie, w którym przyznała, że zakończyła już chemioterapię.

Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas jako rodziny niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób na poruszanie się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze - wyznała księżna na najnowszym nagraniu.

Kate Middleton stopniowo powraca do pełnienia swoich obowiązków. Odbyła już pierwsze spotkania, a w planach ma również podróż wraz z księciem Williamem do USA na szczyt klimatyczny. Wygląda więc na to, że leczenie przyniosło oczekiwany efekt.

Kate oprócz wsparcia w Williamie i dzieciach, może także liczyć na swoje rodzeństwo. Księżna ma młodszą siostrę Pippę i brata Jamesa. W ostatnim czasie mężczyzna wydał książkę "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", w której podzielił się osobistymi wspomnieniami na temat Kate i jej męża. Jego zdaniem małżeństwo jego siostry z księciem bardzo na nią wpłynęło i zyskała pewność siebie.

Rozkwitła dzięki niemu. Wiedziałem, że on będzie się nią opiekować, i to robi do dzisiaj - ocenił brat księżnej Kate.

Jego zdaniem książę William jest dla nich wszystkich starszym bratem.

William wydaje się być starszym bratem nie tylko dla Kate, ale także dla nas wszystkich. Idealnie się do siebie dopasowali - ocenił.

Spodziewaliście się takich słów?

