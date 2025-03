Patrycja i Łukasz z "Love Never Lies 3" nie są już parą. Tuż po odcinku reunion w rozmowie z reporterką Party.pl, zdradzili kulisy swojego rozstania:

Minął miesiąc, to było spotkanie z uczestnikami Love Never Lies. Trochę głupio, że oni musieli w tym uczestniczyć po części i widzieć to wszystko - zaczęła Patrycja.

Patrycja i Łukasz z "Love Never Lies 3" o rozstaniu

Tej pary widzowie nie mieli możliwości obserwować zbyt długo. Patrycja i Łukasz zostali wyrzuceni z "Love Never Lies" już po pierwszym odcinku, gdy okazało się, że oboje skłamali przed wykrywaczem kłamstw. Nie wszyscy wierzyli też w szczerość i uczucia i tego, że faktycznie są parą, po tym co wydarzyło się kilka lat wcześniej w "Love Island". W ostatnim odcinku "Love Never Lies 3: reunion" okazało się, że Patrycja i Łukasz nie są już razem. Uczestniczka przy okazji zdradziła:

Kilka razy (wracałam - przyp. red.) do Łukasza. To była trzecia nasza i ostatnia próba.

Dziś Łukasz nie chce mieć kontaktu z Patrycją, a "reunion" był pierwszym razem kiedy widzą się od ostatniego rozstania:

To jest bolesne - nie ukrywa Łukasz.

A Patrycja twierdzi, że szanuje jego zasadę. Jak jednak doszło do ich ostatniego rozstania? Okazuje się, że odbyło się w niemałej dramie:

Co konkretnie się wydarzyło? Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się co opowiedzieli nam Łukasz i Patrycja.

