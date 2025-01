27 stycznia 2025 roku odbył się pogrzeb Ryszarda Sibilskiego, który zmarł w wieku 69 lat. W ostatnim pożegnaniu wzięły udział tłumy. Przy grobie złożono niezliczoną ilość wiązanek i wieńców. Jeden - największy, składający się z czerwonych róż, był od Ewy Bem, Gabrieli i... Pameli Bem-Niedziałek, która zmarła w wyniku ciężkiej choroby niespełna osiem lat temu. Treść krótkiej wiadomości pozostawionej na wieńcu porusza do łez.

Ewa Bem i Ryszard Sibilski byli razem wiele lat. Darzyli się miłością największą. W dniu śmierci ukochanego męża, artystka pisała: "Choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski". Przepiękną miłością Ryszard Sibilski obdarzał nie tylko ukochaną żonę ale również najbliższych.

Ewę Bem i Ryszarda Sibilskiego w 2017 roku dotknęła niewyobrażalna tragedia. Stracili jedną z córek. Pamela Bem-Niedziałek zmarła w wieku 39 lat, osierocając dwoje swoich dzieci. Ukochany tata spoczął w rodzinnym grobie, obok swojej starszej córki. W ostatnim pożegnaniu Ryszarda Sibilskiego uczestniczyli najbliżsi. Nie zabrakło wnuków a także zięcia, męża Pameli Bem-Niedziałek. Przy grobie pojawiło się mnóstwo wiązanek i wieńców. Na jednym z nich pojawił się łamiący serce napis:

Na ogromnym wieńcu z czerwonych róż po raz ostatni Ryszarda Sibilskiego pożegnały Ewa Bem i jej córka Gabriela, nie zapomniano również o Pameli, której nie ma wśród nas już prawie od 8 lat.

Kilka dni temu Jan Niedziałek, mąż zmarłej Pameli Bem-Niedziałęk pożegnał teścia w przepięknym wpisie na Facebooku. Pisał m. in: