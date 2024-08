Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to para, która cieszy się dużą sympatią w mediach społecznościowych. Fani cenią gwiazdy przede wszystkim za to, że mają do siebie dystans. Do niedawna Dowbor był dziennikarzem Polsatu, ale postanowił pożegnać się ze stacją. Wiemy już, że niedługo zobaczymy go w TVN. Co więcej – do ekipy dołączyła także jego żona. Joanna Koroniewska będzie prowadziła nowy program, a jej mąż zasili skład „Dzień dobry TVN”. Nic dziwnego, że małżeństwo wywołało duże emocje na pokazie jesiennej ramówki. Teraz Koroniewska zabrała głos i nawiązała do całego zamieszania.

Joanna Koroniewska apeluje po dołączeniu do TVN: „Ja od wielu, wielu lat wybieram inną drogę”

W sierpniu Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wzbudzili niemałą sensację i zadebiutowali w TVN. Para wzięła udział w specjalnym pokazie w Sopocie, który był realizowany w ramach programu „Top Model”. Już niedługo jednak zobaczymy ich w innych formatach. Ona poprowadzi nową produkcję o tematyce remontowej. On będzie witał widzów w „Dzień dobry TVN”.

Słynąca z dystansu do siebie Joanna Koroniewska niedługo po tym, jak pojawiła się na pokazie jesiennej ramówki, opublikowała zdjęcie bez makijażu. Przypomniała, że choć dołączyła do jednej z największych stacji telewizyjnych, nie zamierza odchodzić od promowania naturalności w mediach społecznościowych.

Jak to człowiek może się zmienić między 8 rano a 15 po południu. Ten sam dzień. Ta sama kobieta. I tak to już z nami jest. Wymalowane, wypachnione i pięknie ubrane tworzymy wzorzec. Tutaj w socialach. I nie tylko. Takie osoby często stanowią dla innych inspirację – napisała na Instagramie.

Koroniewska bywa atakowana przez hejterów, którzy w złośliwy sposób komentują jej zdjęcia bez retuszu. Aktorka jednak nie przejmuje się tymi głosami i przypomina, że na co dzień nie mamy wiele wspólnego ze sztucznie wykreowanymi ideałami piękna, które dominują w sieci.

Ja od wielu, wielu lat wybieram inną drogę i nie dlatego, że nie szanuję tych, dla których perfekcja w życiu i wyglądzie jest najważniejsza. (…) Z czystej przekory wrzucam wam teraz moją fotografię przed i po. Mam nadzieję, że ona będzie miała większy zasięg niż ta wczorajsza. Że w końcu dojdziemy do sytuacji, w której więcej lajków i lepszy zasięg będą miały właśnie takie zdjęcia. Normalne. Naturalne. Jak z życia każdego z nas – wyjaśniła.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, w których internautki podziękowały Koroniewskiej za promowanie naturalności i zdrowego podejścia do swojego ciała.

