Suszone grzyby w słoikach można przechowywać około 3 lat, pod warunkiem, że będą w suchym i ciemnym miejscu. Świeże grzyby można pokroić na mniejsze kawałki lub drobną kostkę, zamrozić i mieć gotowy dodatek do zup, sosów czy makaronu.

Suszone i mrożone grzyby jadalne to świetna przyprawa do wielu potraw. Podgrzybki, borowiki, kozaki, kanie, kurki czy maślaki, to najczęściej zbierane grzyby. Z suszonych nóżek i kapeluszy można zrobić przyprawę do sosów, mięs lub warzyw. Wystarczy w moździerzu rozgnieść trzony grzybów na drobną miazgę i umieścić np. w pustej solniczce. Nie można jednak jeść suszonych grzybów na surowo.

Jak przechowywać suszone grzyby

Dobrze wysuszone grzyby są twarde i łatwo się łamią. Po zdjęciu grzybów z suszarki, nitki lub piekarnika wystarczy przełożyć je do szklanych słoików. Do środka dobrze jest włożyć po 5 kulek ziela angielskiego i 2-3 listki liści laurowych (odstraszy to mole). Suszone grzyby, o ile będą w ciemnym i suchym miejscu, można przechowywać około 3 lata.

Przygotowanie grzybów do mrożenia

Świeże grzyby oczyszcza się z piasku i ewentualnych liści lub igieł. Można to zrobić za pomocą małego nożyka zeskrobując brud z kapelusza i trzonu. Do czyszczenia używa się także osolonej wody. Wystarczy włożyć grzyby do miski, posypać 2 łyżeczkami soli i zalać wrzątkiem. Po około 15-20 sekundach odcedza się zawartość miski na sitku i opłukuje zimną wodą. Piasek zostanie na dnie miski, a grzyby będą miały lekko słony smak.

Po oczyszczeniu grzybów dobrze jest je pokroić na mniejsze części, np. 5 milimetrowe kawałki, lub drobną kostkę.

Przechowywanie grzybów w zamrażarce

Świeże grzyby można przechowywać w torebkach spożywczych lub reklamówkach foliowych. Wystarczy np. około 5 łyżek pokrojonych grzybów włożyć do folii, usunąć z niej powietrze i zawiązać na supeł. Zamiast torebek foliowych można użyć plastikowych pojemników do przechowywania jedzenia. Grzyby dobrze jest zjeść w ciągu miesiąca. Tak przechowywane grzyby to szybki dodatek do zup, sosów, pierogów, makaronu, pizzy czy mięs. Wystarczy wyjąć je z zamrażarki i odczekać około 2 godziny aż się rozmrożą, albo wrzucić (zamrożone) na rozgrzaną patelnię.