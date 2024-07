Nie bez powodu wyciąg z grejpfruta jest składnikiem wielu preparatów wspomagających odchudzanie. Owoc ten stał się niemal symbolem tracenia zbędnych kilogramów. Dodatkowo ma on ogrom prozdrowotnych właściwości.

Grejpfrut jako niezastąpiony element odchudzania

Liczne suplementy diety wspomagające odchudzanie mają w składzie właśnie wyciąg z grejpfruta. Jednak lepiej sięgnąć po naturalny owoc. Badania potwierdziły, iż włączenie grejpfrutów do codziennej diety pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów. Biały miąższ znajdujący się tuż pod skórką obfituje w drogocenne składniki, nie należy zatem go usuwać. Grejpfrut jest niskokaloryczny (w 100 gramach ma zaledwie 42 kcal), bogaty m.in. w witaminę C (która znakomicie wspomaga proces odchudzania), witaminy z grupy B (które również biorą udział w przemianach cukrowo-tłuszczowo-białkowych) oraz zawiera naringinę (która poprawia perystaltykę jelit i przyspiesza metabolizm). Grejpfruty obniżają również poziom cholesterolu we krwi, świetnie sprawdzają się zatem w profilaktyce chorób układu krążenia. Mają działanie oczyszczające, pomagają w walce z wolnymi rodnikami (zapobiegając przedwczesnemu starzeniu) oraz dzięki właściwościom przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym wzmacniają odporność organizmu.

Sok z grejpfruta a odchudzanie

Osoby, które decydują się na korzystanie z dobroczynnych właściwości grejpfruta, ale w formie soku, powinny zastanowić się nad jego wyborem. Najpewniejszą opcją jest samodzielne wyciśnięcie soku ze świeżych owoców. Co prawda traci się część właściwości zawartych w białej skórce, ale nadal jest to lepsze wyjście niż zakup kartonowego soku. Wybierając sok w sklepie należy zapoznać się z jego składem, bo może okazać się, że zamiast odchudzającego soku w pudełku znajduje się duża domieszka cukru lub innych substancji słodzących. Wówczas sok z grejpfruta nie tylko nie spełnia swojej odchudzającej roli, ale ma wręcz odwrotne działanie.

Uwaga na łączenie grejpfruta z lekami

W grejpfrutach znajduje się wiele związków, które wchodzą w interakcje z niektórymi lekami. Zatem osoby przyjmujące leki powinny skonsultować z lekarzem decyzję o włączeniu częstego spożywania tych owoców do codziennej diety i zachować odstęp pomiędzy przyjmowanymi lekami, a piciem soku z grejpfruta lub jedzeniem go. Sok z grejpfruta ma wiele zalet, ale absolutnie nie nadaje się do popijania nim leków.

Dobrze przed obraniem grejpfruta wyczyścić go pod bieżącą wodą szczoteczką, aby pozbyć się chemicznych konserwantów, którymi pokryta jest skórka.