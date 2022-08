"Hotel Paradise 5": Dominika zdradza ekspresowy sposób na odchudzanie. "Wystarczy doczepa założyć"

Dominika Konował z drugiej edycji "Hotelu Paradise" kilka dni temu na swoim Instagramie pochwaliła się nagraniami w... sukniach ślubnych! Oczywiście to nie umknęło uwadze fanów, którzy zaczęli dopytywać, czy przypadkiem uczestniczka show TVN7 nie szykuje się już do ślubu. Dziewczyna zapytała się również fanów, która suknia bardziej do niej pasuje. Czy coś jest na rzeczy? Zobaczcie sami! Zobacz także: Dominika gorzko o "Hotelu Paradise": "Nie chciało mi się tam być". Co dalej z Bartkiem? Dominika z "Hotelu Paradise" pokazała się w sukniach ślubnych. Fani dopytują, czy wychodzi za mąż! Dominika Konował była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek drugiej edycji programu "Hotel Paradise". Początkowo jej serce było rozdarte pomiędzy Bartkiem, a Arturem. Ostatecznie dziewczyna zdecydowała się na związek z Arturem, ale po jakimś czasie pożałowała tej decyzji. Chłopak rzucił ją, a Bartka niestety już nie było w programie. Na szczęście po jakimś czasie Bartek wrócił do "Hotelu Paradise", a Dominika stworzyła z nim szczęśliwy związek! Jak jednak wiadomo, od nagrania drugiej edycji programu "Hotel Paradise" minęło już ponad pół rok. Do tej pory uczestnicy nie mogli nic mówić na temat tego, co działo się w show i po jego zakończeniu. Ale teraz byli mieszkańcy hotelu mogą już uchylać rąbków tajemnicy ze swojego życia w i po programie. Dominika zgromadziła grono fanów na swoim Instagramie i ostatnio pochwaliła się nagraniami w... sukniach ślubnych! Wideo szybko wzbudziło emocje wśród wielbicieli "Hotelu Paradise". Wszyscy zastanawiają się, czy Dominika jest dalej Bartkiem i czy przypadkiem nie szykuje się już do ślubu z chłopakiem, którego poznała na Bali! ...