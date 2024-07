Sok grejpfrutowy działa antyseptycznie, niweluje wolne rodniki, odświeża skórę i wzmacnia włosy. Mimo tak wielu zalet sok z grejpfruta ma wadę, która polega na szkodliwej interakcji z niektórymi lekami. Dlatego najlepiej nie popijać nim żadnych tabletek.

Sok grejpfrutowy – zawartość składników odżywczych i właściwości

W soku z grejpfruta znajduje się wiele witamin. Przede wszystkim dużo witaminy C oraz E, A i witaminy z grupy B (B1, B2, B3 – PP, B6), ponadto znajdziemy w nim też karotenoidy (np. likopen), flawonoidy i pektyny (błonnik pokarmowy) oraz kwas foliowy, kwas pantotenowy, wapń, magnez, fosfor, potas i śladowe ilości żelaza, cynku, miedzi, selenu i fluoru. Picie soku z grejpfruta dostarcza również organizmowi: węglowodany oraz niewielkie ilości białka, tłuszczu i kwasów tłuszczowych. Grejpfruty zawierają odpowiedzialny za ich gorzki smak związek - naringinę. Ma ona działanie lekko przeczyszczające i wspomagające przemianę materii.

Właściwości lecznicze soku z grejpfruta:

regulacja procesów trawiennych, przyspieszenie metabolizmu, pobudzenie apetytu, neutralizowanie nadmiernie wydzielanych kwasów żołądkowych,

uszczelnianie naczyń krwionośnych, zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia,

zmniejszenie ryzyka powstania nowotworów przede wszystkim prostaty,

wypłukiwanie kamieni nerkowych,

działanie antyoksydacyjne – czyli likwidacja wolnych rodników,

regulacja poziomu glukozy i insuliny,

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe,

ochrona komórek przed uszkodzeniem DNA,

obniżenie stężenia złego cholesterolu i utrzymanie na optymalnym poziomie dobrego cholesterolu,

Stosowany zewnętrznie sok z grejpfruta w postaci okładów i płukanek, ujędrnia, odświeża skórę i wzmacnia włosy. Rozcieńczony z wodą polecany jest do płukania jamy ustnej w stanach zapalnych błony śluzowej.

Szkodliwe działanie soku z grejpfruta

Furanokumaryny zawarte w soku z grejpfruta, to aktywne składniki, które blokują funkcje enzymu metabolizującego leki. Dlatego popijanie tabletek tym sokiem może mieć szkodliwy wpływ na organizm a nawet być przyczyną bardzo groźnych powikłań. Należą do nich:

ostra niewydolność nerek,

niewydolność oddechowa,

zahamowanie czynności szpiku kostnego u osób z osłabionym układem odpornościowym,

krwawienie z przełyku,

nagła śmierć.

Do tak groźnych konsekwencji może doprowadzić skojarzenie leku z grejpfrutem w każdej postaci. Warto zaznaczyć, że podobnie działają limonka i pomelo.

Leki, które mogą wchodzić w groźne interakcje z sokiem grejpfrutowym to m.in.: antybiotyki, środki stosowane do leczenia nadciśnienia, leki stosowane w terapii nowotworowej oraz po przeszczepach narządów. Na szkodliwe działanie furanokumaryn szczególnie narażone są osoby starsze, które przyjmują sporo lekarstw a ich zdolność do metabolizowania farmaceutyków jest niska. Aby uniknąć szkodliwej interakcji należy pomiędzy zażyciem leku a jedzeniem grejpfruta lub wypiciem soku grejpfrutowego zrobić kilkugodzinną przerwę.