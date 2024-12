Wigilia i święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest szansa na białe święta? IMGW opublikowało wstępne prognozy pogody na Boże Narodzenie 2024, rozwiewając nadzieje na białe Święta w większości regionów Polski. Chociaż grudzień to tradycyjnie miesiąc zimowy, prognozy wskazują, że temperatura utrzyma się powyżej normy wieloletniej, a opady śniegu będą pojawiać się lokalnie i krótkotrwale. Czy mimo to jest szansa na białe święta 2024? Gdzie spadnie śnieg?

Czy święta Bożego Narodzenia 2024 będą białe? Jest szansa na białe święta?

Według najnowszych danych, tuż przed Wigilią istnieje szansa na spadek temperatury, jednak w świąteczne dni ciepłe powietrze z zachodu przyniesie odwilż. 24 grudnia termometry mogą wskazywać od 1 do 3 stopni Celsjusza na wschodzie, a w zachodniej części kraju od 4 do 6. W pierwszy i drugi dzień świąt temperatura będzie utrzymywała się od 2 do nawet 9 stopni Celsjusza na zachodzie i na północy. Oznacza to, że śnieg, jeśli spadnie, to dość szybko stopnieje. Rzecznik IMGW podkreśla, że w ostatnich latach nie mieliśmy zbyt wiele okazji, aby cieszyć się białym puchem podczas świąt

Białe święta stają się już pewnym mitem. Patrząc na ostatnie 30 lat, to dosłownie trzy, cztery lata święta, łącznie z wigilią, były białe. Pozostałe to ewentualne pojedyncze incydenty - mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.

Białe święta podkreślają jednak magię tych wyjątkowych dni, dlatego wiele osób czeka aż w Boże Narodzenie pojawi się śnieg. Jest szansa na śnieg w święta?

Widzimy, że w weekend ma napłynąć chłodniejsza masa powietrza, w niektórych miejscach nawet mroźna. Część modeli pokazuje, że chłód może utrzymać się do wtorku, czyli do Wigilii Bożego Narodzenia, po niej znów napływ ciepłego powietrza – mówi Grzegorz Walijewski z IMGW w rozmowie z serwisem Eska.pl

Eksperci nie wykluczają, że w wyższych partiach gór i na wschodzie kraju pojawi się śnieżna pokrywa. Jednak dla większości Polaków Boże Narodzenie upłynie pod znakiem deszczu lub deszczu ze śniegiem. Duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, najprawdopodobniej nie zobaczą zimowej aury. Szansa na białe Święta występuje głównie w rejonach podgórskich i na Podhalu. Tam niższe temperatury mogą sprzyjać utrzymaniu się śniegu, a krajobraz będzie przypominać tradycyjną, zimową scenerię.

Wstępna prognoza IMGW nie napawa optymizmem tych, którzy marzą o białych Świętach. Największe szanse na zimowy krajobraz mają mieszkańcy terenów górskich i wschodnich regionów Polski. W większości kraju należy jednak spodziewać się cieplejszej pogody, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.