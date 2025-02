Agnieszka Kotońska nie przebiera w słowach. Widać to również w zwiastunie najnowszego odcinka "Królowej Przetrwania", gdzie uczestniczka tłumaczy innym, że aby przetrwać w dżungli jak najdłużej, trzeba wykazać się niemałym sprytem i ... mocno kombinować:

W porządku to możesz być do chłopa, do dziecioka, do rodziny a nie w takiej dżungli - zaczęła Agnieszka.

Agnieszka Kotońska łamie zasady "Królowej Przetrwania"?

Agnieszka Kotońska, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", jest jedną z uczestniczek drugiego sezonu reality show "Królowa Przetrwania". Kobieta słynie z bezpośredniości i otwartości, co pokazują jej liczne wypowiedzi w social mediach. W jednym z odcinków programu Agnieszka Kotońska podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojego życia intymnego, co wywołało mieszane reakcje zarówno wśród uczestniczek, jak i widzów.

Teraz na instagramowym profilu Agnieszki pojawił się fragment zapowiadający kolejny odcinek show. Okazuje się, że gwiazda TTV nie zamierza grać fair w konkurencjach i uważa, że tego wymaga ten format:

W porządku to możesz być do chłopa, do dziecioka, do rodziny, a nie w takiej dżungli. Słuchaj, pamiętajcie! spryt się liczy najwięcej. No niestety, gdzieś łamać te granice trzeba łamać, bo jakbyście zostały tu sama w tej dżungli to też byście łamały pewne granice, których w życiu realnym byście nie złamały. Albo dżungla pożre Ciebie, albo Ty pożesz dżunglę - mówiła Agnieszka Kotońska do swojej drużyny.

Dziewczyny z drużyny Agnieszki Kotońskiej zareagowały śmiechem i wzięły jej słowa pół żartem, pół serio.

Fani komentują podejście Agnieszki Kotońskiej w "Królowej przetrwania"

Fani Agnieszki Kotońskiej od razu ruszyli do komentowania najnowszego zwiastunu z jej udziałem. Wiele osób twierdzi, że gwiazda TTV ma racje i cenią ją za poczucie humoru i za to, że mówi wprost to co myśli:

Uwielbiam to Twoje podejście I się z nim zgadzam, to jungle tu trochę inne warunki panuja

Uwielbiam Panią Kotońską

Dobre Ale reakcja dziewczyn , że trzeba być w porządku do chłopa , do dziecioka ... A tu z boku Bożenka, która mówi na początku że rodzina jest najważniejsza a potem poszła w długą z namową swojej koleżanki Elizy z zasadami , że facet nie może do zdjęcia wziąć na ręce dziewczyny po wygranej walce - rozpisują się fani.

Konflikty w "Królowej Przetrwania"

Program "Królowa Przetrwania" dostarcza widzom nie tylko emocji związanych z rywalizacją w ekstremalnych warunkach, ale również licznych konfliktów między uczestniczkami. W drugim sezonie show doszło do kilku znaczących spięć, które wpłynęły na dynamikę grupy.

W jednym z odcinków narastało napięcie między drużynami, gdy jedna z grup została oskarżona o nieuczciwą grę. Uczestniczki zarzucały przeciwniczkom oszustwa podczas wykonywania zadań, co prowadziło do kontrowersyjnych wymian zdań i podziałów w grupie.

W trakcie rywalizacji pojawiły się również dyskusje na temat przestrzegania zasad fair play. Niektóre uczestniczki, jak Agnieszka Kotońska, sugerowały, że w ekstremalnych warunkach dżungli konieczne jest łamanie pewnych zasad, aby przetrwać, co spotkało się z różnymi reakcjami wśród pozostałych uczestniczek.

Konflikt pomiędzy Marianną Schreiber a Agnieszką Kaczorowską również nabiera rozpędu. Wszystko przez to, że Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie odręczne notatki, które, jak zasugerowała, były wymieniane między Agnieszką Kaczorowską a Elizą Trybałą. Notatki te miały sugerować zażyłość jednej z uczestniczek z członkiem ekipy produkcyjnej.

