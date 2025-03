Serial „Dojrzewanie” opowiada historię trzynastoletniego chłopca, który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo koleżanki z klasy. Śledztwo w sprawie ujawnia niepokojące aspekty jego życia, relacji rodzinnych oraz wpływu otoczenia.

Twórcy serialu, Jack Thorne i Stephen Graham, starali się przedstawić skomplikowaną naturę dojrzewania oraz to, jak społeczne i psychologiczne czynniki mogą wpływać na młodych ludzi. Serial nie tylko buduje napięcie, ale także zmusza do refleksji nad rolą wychowania i systemu prawnego w przypadkach młodocianej przestępczości.

Choć „Dojrzewanie” nie bazuje na jednej konkretnej sprawie, scenariusz powstał na podstawie rzeczywistych doniesień medialnych dotyczących przemocy wśród młodzieży w Wielkiej Brytanii. Twórcy serialu inspirowali się licznymi przypadkami przestępstw popełnianych przez nieletnich, które wstrząsnęły opinią publiczną w ostatnich latach.

Miał miejsce incydent, w którym młody chłopiec (przyp. red. – rzekomo) zadźgał nożem dziewczynę. Byłem w szoku. Myślałem sobie: co tu się dzieje? Co dzieje się ze społeczeństwem, w którym chłopiec dźga nożem dziewczynę na śmierć? Co zapoczątkowało ten incydent? A później to zdarzyło się jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze. Chciałem po prostu rzucić na to światło i spytać: czemu to się dzieje teraz? Co jest nie tak? Jak doszliśmy do czegoś takiego?

– powiedział Graham na łamach Tudum.