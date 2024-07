Różnice między lewoskrętną a prawoskrętną witaminą C budzą wiele emocji. Witamina C, czyli kwas L-askorbinowy zawsze jest lewoskrętna. Prawoskrętny kwas askorbinowy nie może być w ogóle sprzedawany jako witamina.

Witamina C – to niezbędny element prawidłowego funkcjonowania organizmu. Na opakowaniu suplementu, który kupujemy, aby mieć pewność, że zawiera witaminę C, powinna znajdować się informacja, że w składzie znajduje się kwas L-askorbinowy. Każda dostępna na rynku witamina C jest lewoskrętna, a podkreślanie tego w ulotkach informacyjnych ma jedynie cel marketingowy.

Lewoskrętna witamina C – prawda czy fałsz?

Tylko forma lewoskrętna wykazuje 100% swojej biologicznej aktywności witaminowej dlatego też forma prawoskrętna nie może być nazywana witaminą. Stanowisko medyczne jest jedno – występuje związek chemiczny o nazwie kwas L-askorbinowy. Z uwagi na to, że cząsteczki wielu związków chemicznych są zbudowane w taki sposób, że posiadają lustrzane odbicie, można przypuszczać, że stąd wzięło się całe zamieszanie z prawoskrętną witaminą C.

Związek będący prawoskrętną formą izomeru kwasu askorbinowego nie jest witaminą i nie może być sprzedawany pod taką nazwą. Wszystkie żywe organizmy posiadają aminokwasy oraz białka w formie lewoskrętnej, i aby witamina C mogła połączyć się z takimi białkami musi być lewoskrętna. Dlatego zarówno w przemyśle farmaceutycznym jak i spożywczym występuje jedynie ta forma kwasu L-askorbinowego.

Środki ostrożności – niebezpieczny chwyt marketingowy

Suplementy czy witaminy, na których jest podkreślone, że mamy do czynienia z lewoskrętną witaminą C są po prostu chwytem reklamowym. Wydaje się, że sytuacja z prawo czy lewoskrętnością witaminy C została nagłośniona przez przemysł produkujący suplementy diety. Ponieważ za opakowanie witaminy lewoskrętnej często należy zapłacić dużo więcej niż za to, na którym taka informacja nie widnieje. Na wielu portalach internetowych można znaleźć porady dotyczące samodzielnego przygotowywania różnego rodzaju mikstur zawierających lewoskrętną witaminę C i mających leczyć szerokie spektrum dolegliwości. Często informacje tam zawarte są nieścisłe, a komponowanie własnego serum i stosowanie go bez konsultacji z lekarzem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

