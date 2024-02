W Telewizji Polskiej przepracował blisko cztery dekady, widzom kojarzy się przede wszystkim z „Teleexpresem”. Jednak zmiany w TVP dotknęły także Marka Sierockiego, który bez wątpienia należał do najbardziej rozpoznawalnych twarzy mediów publicznych. Dziennikarz został usunięty z programu informacyjnego. Okazuje się, że to nie koniec jego historii w TVP. Prezenter, który odpowiadał za dział muzyczny, przyjął nową propozycję. Zobaczymy go w autorskim formacie.

Reklama

Marek Sierocki z wielką propozycją od Telewizji Polskiej

W ciągu minionego miesiąca widzowie przekonali się, że gdy zmienia się zarząd, w mediach publicznych nie ma osób nietykalnych. Z Telewizją Polską musiały się pożegnać największe gwiazdy jak Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski czy Ida Nowakowska. Za współpracę podziękowano także Markowi Sierockiemu, którego zastąpił Mateusz Jędraś.

Zobacz także: Filip Chajzer ostro o zwolnieniu ciężarnej Tomaszewskiej z "Pytania na śniadanie": "Skandal"

Marek Sierocki Piotr Molecki/East News

To kolejna decyzja, która spotkała się z ostrą krytyką widzów. Jednak Marek Sierocki nie znika na dobre z Telewizji Polskiej. Okazuje się, że dziennikarz poprowadzi własny program, „To jest granie”. Format będzie emitowany w każdą sobotę o godzinie 11:30, zaraz po „Pytaniu na śniadanie”. Doniesienia potwierdził już sam Sierocki w rozmowie z „Faktem”.

Marek Sierocki MARIUSZ GRZELAK/REPORTER

Będę prowadzić go sam, ale będę też zapraszać gości, którzy zaprezentują nam swoje nowe płyty lub teledyski. Oprócz tego w programie będzie też kartka z kalendarza, która będzie przypomnieniem piosenki sprzed lat. Bardzo się cieszę – powiedział prezenter.

Przegląd listy przebojów prowadzony przez Marka Sierockiego będzie dotyczył zarówno polskiej, jak i zagranicznej muzyki. Dzięki programowi widzowie będą mieli szansę poznać muzyczne trendy z takich krajów jak Włochy, Hiszpania czy Francja. Oprócz tego dziennikarz będzie wyłaniał album tygodnia.

Zobacz także

Marek Sierocki Tadeusz Wypych/REPORTER

Ta wiadomość może zadowolić szczególnie starszych widzów TVP, dla których Marek Sierocki to niewątpliwie symbol i legenda stacji. Przypominamy, że swoją pracę w mediach publicznych rozpoczął w 1986 roku. Zajmował się przede wszystkimi formatami muzycznymi: „W rytmie disco”, „Sierocki na sobotę”, „Hity wszech czasów”, „Szansa na sukces” i segment w „Teleexpresie”. W 2013 roku Bronisław Komorowski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi za „zasługi dla rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej”.

W sieci pojawiło się również wiele komentarzy widzów, którzy nie mogli uwierzyć w powrót Sierockiego.

Marek Sierocki wraca do TVP. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać - skomentował widz TVP.

Marek Sierocki TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Zobacz także: "Jest sztywno w porównaniu z poprzednią ekipą". Widzowie o debiucie Tadli i Tylickiego w "Pytaniu na śniadanie"

Reklama

Czekacie na nowy program Marka Sierockiego? Niedawno też poznaliśmy nową parę prowadzących „Pytanie na śniadanie”. Jak na razie reakcje widzów są mocno podzielone.