"Love Island": Marietta przeszła metamorfozę! Pokazała zdjęcie przed i po odchudzaniu

Tuż po zakończeniu 6. edycji randkowego show Polsatu, Roksana postawiła na spektakularną zmianę. Uczestniczka "Love Island" pozbyła się doczepów i skróciła włosy. Przyznaje, że póki co stawia jedynie na minimalne ich zagęszczenie. Jak wygląda w nowej odsłonie? Sami zobaczcie! Fani nie mają jednak wątpliwości - to zmiana na duży plus! "Love Island 6": Roksana przeszła spektakularną metamorfozę Pomimo faktu, że od finału "Love Island 6" minęło już trochę czasu, uczestnicy szóstej edycji randkowego show nadal wzbudzają sporo emocji. W przypadku Roksany, niestety pierwsze chwile po opuszczeniu "Wyspy Miłości" nie należały do najłatwiejszych. Niedługo po dotarciu do domu, Roksana z "Love Island 6" ogłosiła bowiem rozstanie z Pawłem . Na szczęście dość szybko pogodziła się z sytuacją i zaczęła układać swoje życie na nowo. Uczestniczka show z chęcią dzieli się swoją codziennością za sprawą Instagrama. Tym razem opublikowała zdjęcie, które okazało się być wielkim zaskoczeniem dla jej fanów. Roksana z "Love Island" zrezygnowała bowiem z długich, blond włosów! - Nowe/ Stare włosy ale nowa Ja ! 💜 Na szczęście udało zmienić się fryzurę, natomiast na bokach muszę mieć jeszcze trochę zagęszczone. Mimo to, bardzo się cieszę! 🙋🏼‍♀️ - napisała, chwaląc się nowym lookiem! Zobacz także: "Love Island 6": Kamil wbija szpilę Sarze?! Wymowny komentarz uczestnika Pod postem Roksany z " Love Island " posypały się komentarze. Fani są jednogłośni - to zdecydowanie zmiana na wielki plus: - O wiele lepiej Kochana ❤️ trzymaj się ciepło i zapraszam w końcu do Warszawy 🔥🔥🔥 - ❤️ zdecydowanie lepiej ! Piękno tkwi w naturze...