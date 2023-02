Choć relacja Kamila i Agnieszki z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdawała się iść w dobrym kierunku, para tuż po zakończeniu społecznego eksperymentu podjęła decyzję o rozstaniu. I podczas gdy Agnieszka zaczęła się realizować jako instagramowa influencerka, jej były mąż zdecydował usunąć się w cień. Wszystko jednak wskazuje, że Kamil ma zamiar wrócić do mediów społecznościowych i to w wielkim stylu. Właśnie pochwalił się wysmukloną i wyrzeźbioną sylwetką.... i to bez koszulki. "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": wysportowany Kamil pozuje bez koszulki Od czasu zakończenia swojej przygody ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia" Kamil Borkowski postanowił rozpocząć nowy etap życia. Co więcej, stała obecność kamer, które towarzyszyły mu podczas społecznego eksperymentu TVN, niewątpliwie dodała mu pewności siebie. Charyzmatyczny blondyn nie tyko zyskał wielu nowych przyjaciół z poprzednich edycji show, ale też ogromną rozpoznawalność. I choć po zakończeniu eksperymentu na chwilę zniknął z przestrzeni publicznej, jego najnowsze InstaStories rozgrzało sympatyków matrymonialnego hitu TVN do czerwoności. Kamil, który od dłuższego czasu stawia na aktywność fizyczną, zdrową dietę, a nawet wziął udział w Runmageddonie, w raz z Agnieszką Łyczakowską, Igą Śmiechowicz i Jackiem Wojciechowkim z poprzednich odsłon "Ślubu od pierwszego wejrzenia", teraz pochwalił się w sieci efektami swoich wyczerpujących treningów. Przy okazji wizyty w studiu tatuażu, gdzie sprawił sobie imponujący wzór, Kamil postanowił zaprezentować się swoim fanom bez koszulki! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kamil zdradził plany na przyszłość. Wyszło spontanicznie Najpierw fani Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogli...