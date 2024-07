Szósty serial aktorski z serii "Gwiezdne Wojny" zatytułowany Akolite , zakończył właśnie emisję pierwszego sezonu, wypełniając część historii niewidzianej dotychczas w odległej galaktyce.

Akcja serialu, stworzonego przez twórczynie Leslye’a Headlanda, rozgrywa się około 100 lat przed "Mrocznym widmem" i przez cały czas jego trwania było w nim kilka naprawdę szokujących i mrocznych momentów.

Ale teraz, gdy pierwszy sezon dobiegł końca, czy jest jeszcze coś przed nami, czy też jest to koniec drogi dla serii prequeli?

Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o 2. sezonie.

Ostrzeżenie: zawiera spoilery z pierwszego sezonu "Akolity".

Czy będzie drugi sezon "Gwiezdnych wojen: Akolity"?

Nie wiemy jeszcze, czy "Akolita" powróci z drugim sezonem, ponieważ nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, a pierwszy sezon dopiero się zakończył.

Jednak z pewnością wydaje się, że gdyby Disney i Lucasfilm chciały odnowić serial, twórczyni Leslye Headland i jej zespół mają plany na więcej historii.

W rozmowie z "Entertainment Weekly" Headland powiedział o zakończeniu pierwszego sezonu serialu:

Opowiem wam moją filozofię dotyczącą pierwszych sezonów. Zauważyłam, że pierwsze sezony kończą się w momencie, który powinien być przerwą w akcie drugim. Mam wrażenie, że wszyscy naprawdę oczekują drugiego sezonu, a ja nie sądzę, że to dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy włożyć wszystko, co możemy w pierwszy sezon i dać widzom ładną rozdzielczość, która będzie satysfakcjonująca, ale będzie wystarczającym ukłonem w stronę tajemnic, że chciałbyś zobaczyć drugi sezon

Zapytana, czy ma przygotowane zarysy lub scenariusze na drugi sezon, Headland odpowiedziała:

Pamiętam, że czytałam, że Vince Gilligan pisząc i kręcąc pierwszy sezon ''Breaking Bad'', tak naprawdę nie planował: ''Dostajemy siedem kolejnych sezonów i to właśnie przydarzy się Walterowi White’owi''. To było coś znacznie więcej: ''Oto wszystko, co mamy. Rzucamy wszystkim o ścianę''. A potem, przy odbiorze, zaplanował: ''OK, oto, co się wydarzy w ciągu dowolnej liczby sezonów''. Więc przyjąłem takie podejście. Rzuciłem wszystko na sezon 1, bo kto wie, co się stanie? — zaczęła.

Potem powiedziałabym, że jest cztery do pięciu głównych tajemnic i punktów fabuły, które muszą zostać poruszone w sezonie 2, ale dopóki nie otrzymamy odpowiedniego wyjaśnienia, martwię się, że spędzanie dużo czasu w tym świecie – szczególnie będąc w okresie, w którym tak długo pracowałam nad tym projektem, że szczerze mówiąc, jestem wyczerpana jego ukazaniem się – po prostu od razu przejdę do ''No dobrze, sezon 2… — kontynuowała.

Prawdopodobnie będzie to raczej kwestia tego, że wiem, co musi się wydarzyć, i wiem, jaki musi być rozwój postaci, aby osiągnąć punkty fabuły i charakteru w drugim, trzecim lub czwartym sezonie. Nie mogę się więc doczekać pracy. O tym, ale w tej chwili tego nie robię — zakończyła.

Będziemy na bieżąco aktualizować tę stronę, jeśli i kiedy pojawią się dalsze informacje dotyczące przyszłości "Gwiezdnych Wojen".

Kiedy miałby zostać wydany potencjalny sezon 2 "Gwiezdnych wojen: Akolity" ?

Ponieważ serial "Gwiezdnych wojen: Akolity" nie został jeszcze przedłużony na drugi sezon, trudno dokładnie powiedzieć, kiedy będzie mógł powrócić.

Możemy jednak zajrzeć do harmonogramu produkcji pierwszego sezonu, aby uzyskać sugestie dotyczące ram czasowych, na jakie moglibyśmy patrzeć.

Zdjęcia do pierwszego sezonu rozpoczęły się pod koniec 2022 r., a premiera w Disney Plus latem 2024 r. Biorąc to pod uwagę, jeśli serial miałby zostać wznowiony wkrótce po zakończeniu emisji odcinków pierwszego sezonu i stosunkowo szybko wszedłby do produkcji, być może zobaczymy drugą sezon około lata 2026.

Będziemy na bieżąco aktualizować tę stronę, jeśli otrzymamy dalsze informacje dotyczące przyszłości serialu i potencjalnej daty premiery sezonu 2.

Kto powróciłby do roli głównej w potencjalnym drugim sezonie "Gwiezdnych wojen: Akolity"?

Pierwszy sezon "Gwiezdnych wojen: Akolity" był szczególnie zabójczy, ponieważ wiele głównych postaci serialu zostało powalonych w trakcie jego trwania. Oznacza to, że grono postaci, które mają powrócić, z biegiem czasu znacznie się zmniejszyło.

Jeśli jednak serial miałby powrócić w sezonie 2, z pewnością spodziewalibyśmy się, że Amandla Stenberg, Manny Jacinto i Lee Jung-jae powrócą w rolach głównych bohaterów.

Oto lista niektórych postaci z pierwszego sezonu "Gwiezdnych wojen: Akolity", które mogą powrócić w przyszłości:

Amandla Stenberg jako Osha i Mae

Lee Jung-jae jako Sol

Manny Jacinto jako Qimir/Nieznajomy

Rebecca Henderson jako Vernestra Rwoh

Amy Tsang jako chorąży Rane

Czy jest zwiastun potencjalnego drugiego sezonu "Gwiezdnych wojen: Akolity"?

Nie ma jeszcze żadnego materiału filmowego ani zwiastuna drugiego sezonu "Akolity", ponieważ nie zostało to obecnie potwierdzone, nie mówiąc już o nakręceniu.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagowała i przetłumaczyła Natalia Cieślak.