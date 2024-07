Joanna Opozda w lutym (dokładnie 22 lutego) tego roku została mamą Vincenta. Aktorka już kilka tygodni po porodzie zachwycała figurą. Teraz gwiazda zdradziła fanom, jak dba o sylwetkę i czy stosuje jakąś dietę! Przy okazji opowiedziała o tym, jak miewa się chłopiec i czy przesypia noce. Padło wiele zaskakujących odpowiedzi.

Joanna Opozda o diecie i... ustach

Po burzliwym i medialnym rozstaniu z Antkiem Królikowskim, Joanna Opozda odnalazła wreszcie względny spokój. Aktorka z przytupem wróciła do pracy i to od razu na plan kilku filmów. Karierę udaje jej się łączyć z wychowywaniem Vincenta, który ma już osiem miesięcy. Gwiazda często zabiera chłopca na plan, a na pytania internautów, czy jest zakochana, zawsze odpowiada podobnie - że właśnie w synku! Teraz na Instagramie podzieliła się garścią informacji na jego temat. Opozda zaznaczyła, że Vincent jest szczęśliwy i zdrowy, choć zaczęło się ząbkowanie, przez co nie przesypia nocy:

Teraz wychodzą mu 4 ząbki na górze, więc często się budzi - pisze Joasia.

Joanna Opozda zdradziła również sekret swojej świetnej figury. Okazuje się, że najlepszym sposobem na utrzymanie sylwetki jest ciągły ruch z Vincentem na rękach:

Codziennie noszę mojego synka (waży ponad 10 kg) i z nim tańczę. Najlepsza forma ćwiczeń - żartuje Opozda.

Gwiazda zdradziła również, czy ma... powiększone usta:

Naturalne - odparła krótko.

Jak widać, fani pytają swoich ulubieńców o naprawdę różne rzeczy.

