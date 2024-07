Zazwyczaj jemy jedynie miąższ z grejpfruta. Biała skórka między cząstkami owocu ma działanie lekko przeczyszczające i jest bogata we wspierający odchudzanie błonnik. Można przekroić grejpfrut w poprzek na pół i wydłubywać miąższ łyżeczką, jednak w ten sposób łatwo ubrudzić się sokiem. Najlepiej obrać grejpfrut podobnie jak pomarańczę.

Grejpfrut ma wiele korzystnych dla zdrowia właściwości, takich jak: wspomaganie walki z miażdżycą czy wzmacnianie ścian tętnic. Przy jedzeniu grejpfrutów i piciu soków grejpfrutowych należy zachować ostrożność. Owoc ten zawiera liczne związki, które mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z lekami.

Właściwości grejpfruta – witaminy i przeciwutleniacze

Grejpfruty są źródłem beta-karotenu, potasu oraz witamin A, B i C. Dzięki temu podnoszą odporność organizmu. Biała skórka wewnątrz grejpfruta ma łagodne działanie przeczyszczające i obfituje w błonnik, który obniża poziom złego cholesterolu. Grejpfruty obniżają ciśnienie tętnicze. Normalizują poziom lipidów i pomagają w walce z miażdżycą. Likopen i karotenoidy (przeciwutleniacze) zawarte w owocach zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych i spowalniają proces starzenia komórek. Owoc ma pozytywny wpływ na układ krążenia. Wzmacnia kości, stawy i ściany tętnic. Grejpfrut jest owocem niskokalorycznym: w 100 gramach znajduje się 50 kcal, a jego indeks glikemiczny wynosi 20. Oczyszcza organizm i przyspiesza przemianę materii. Olejek grejpfrutowy działa uspokajająco i antydepresyjnie, a wyciąg z pestek pomaga w leczeniu wrzodów żołądka.

Żółty, zielony, różowy, czyli jak wybrać grejpfruta?

Najpopularniejsze odmiany grejpfruta dzieli się na żółte, zielone i różowe. Żółte owoce mają kwaśny i soczysty smak. Zielone są słodkie, ale średnio soczyste, a różowe owoce mają charakterystyczny gorzko-winny smak i są bardzo soczyste. Owoce, które mają intensywny kolor są najlepszym źródłem witamin i składników odżywczych. Im większy i cięższy jest grejpfrut, tym więcej soku w sobie zawiera. Warto też zwracać uwagę na końcówki owocu. Nie powinny być ani zielone ani wydłużone, ponieważ owoc będzie miał wówczas grubą skórkę a miąższ nie będzie soczysty.

Jak jeść grejpfrut?

Grejpfrut można jeść na surowo lub dodawać go do sałatek. Dobrze komponuje się w sałatce z dodatkiem cykorii, soku z cytryny i oliwy z oliwek. Przed obraniem owoc należy dokładnie oczyścić z chemicznych konserwantów, jakie znajdują się na skórce. W tym celu najlepiej posłużyć się szczoteczką i wyczyścić skórkę pod bieżącą wodą.

Grejpfrut najlepiej obrać podobnie jak pomarańczę. Na skórce, należy zrobić nacięcia (na krzyż), które podzielą owoc na ćwiartki. Następnie skórki należy oderwać od owocu i usunąć pozostałe białe błonki.

Grejpfrut a zażywane leki

Spośród wszystkich cytrusów grejpfrut ma najwięcej związków wchodzących w interakcje z lekami. Na liście potencjalnie szkodliwych środków znajdują się m.in. niektóre środki obniżające cholesterol, leki zażywane w walce z nowotworami i antybiotyki. Zdaniem farmakologa klinicznego Davida Baileya (zobacz wyniki badań) – popicie sokiem z grejpfruta jednej pigułki jest porównywalne do połknięcia 20 tabletek popitych szklaną wody. Do skutków ubocznych należy zaliczyć, np.: ostrą niewydolność nerek, krwawienie z przewodu pokarmowego, niewydolność oddechową i nagłą śmierć. Na komplikacje najbardziej narażone są osoby po 45. roku życia, ponieważ to oni kupują największe ilości grejpfrutów i zażywają najwięcej leków.