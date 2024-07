Grejpfrut (z łacińskiego citrus paradisi – rajski owoc cytrusowy) w 90% składa się z wody. Cytrus pochodzi z wyspy Barbados w Ameryce Północnej. Grejpfrut dostępny jest w trzech kolorach, które informują o smaku owocu: żółtym – kwaśnym, czerwonym – gorzkim i zielonym – najsłodszym.

Grejpfrut – właściwości owocu

Grejpfrut ma w składzie flawonoidy (substancje wpływające m.in. na układ krwionośny), które wykazują działanie antynowotworowe. Owoc wzmacnia serce i pozwala utrzymać ciśnienie na prawidłowym poziomie. Dzięki dużej dawce likopenu (przeciwutleniacza) i karotenoidów (barwników) grejpfruty chronią przed miażdżycą oraz spowalniają proces starzenia się. Cytrusy poprawiają kondycję skóry oraz pomagają w walce z grzybicą. Grejpfruty stanowią zwykle ważny element diety cukrzyków, ponieważ przyczyniają się do większego wydzielania insuliny z trzustki, dzięki czemu zmniejsza się poziom glukozy we krwi. Cytrusy wpływają dobroczynnie również na kości oraz na wątrobę.

Grejpfrut na odchudzanie

Grejpfrut to owoc niskokaloryczny – w 100 gramach ma około 40 kalorii. Albedo, czyli biała skórka, która znajduje się w środku owocu ma działanie oczyszczające. Grejpfrut usprawnia przemianę materii oraz przyspiesza spalanie tłuszczów. Dodatkowo, cytrus ma niski indeks glikemiczny (20), dzięki czemu nie powoduje gwałtownego wyrzutu insuliny do krwi (w konsekwencji dłużej jesteśmy najedzeni). Niektórzy badacze twierdzą, że grejpfrut jest sprzymierzeńcem w walce z tłuszczem zlokalizowanym szczególnie na pośladkach i na biodrach. Dietetycy zalecają codzienne spożywanie cytrusa, ponieważ tylko wtedy można zobaczyć efekty (najlepiej zjadać pół grejpfruta do każdego posiłku). Dzięki dużej zawartości witaminy C grejpfrut pomoże skórze zachować jędrność, co jest bardzo ważne przy zrzucaniu masy ciała.

Przeciwwskazania do spożywania grejpfrutów

Jedzenie grejpfruta należy skonsultować z lekarzem w przypadku przyjmowania leków. Nie wolno popijać lekarstw sokiem z grejpfruta, ponieważ owoc może albo osłabić ich działanie, albo niebezpiecznie je nasilić.