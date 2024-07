Myślisz, że to romantyczne – rozstania i powroty. Chce do ciebie wrócić, bo wreszcie do niego dotarło, że jesteś kobietą jego życia i popełnił błąd, rozstając się z tobą. A co jeśli kieruje im coś innego? Jakie może mieć jeszcze powody?

1. Tęskni za tobą – oprócz powodu, dla którego zerwał, ogólnie za tobą tęskni. Czasami to kobieta zrywa, ponieważ nie odpowiadało jej to, w jaki sposób była traktowana. Każdy zna powiedzenie, że nie docenia się czegoś, dopóki się tego nie straci. Niestety niektórzy mężczyźni nie doceniają swoich partnerek tak, jak powinni, dopóki są razem z nimi. Jak tylko się rozstają, dociera do nich, jaki skarb stracili.

2. Wie, że go przyjmiesz z powrotem – twój były zna ciebie lepiej niż ci się wydaje. Powtarzasz, że stracił cię na dobre, ale... wystarczy jeden telefon i twoje serce znów mocniej bije. Wykorzystałaś siły, żeby się pozbierać po rozstaniu, brak ci energii, by pilnować furtki, która powinna być dla niego zamknięta.

3. Nudzi się – dlatego musisz być ostrożna, zanim rzucić się w ramiona swojemu byłemu. Być może po prostu chce miło spędzić czas, a jego znajomi są zajęci? Zobaczysz, że te spotkania szybko przerodzą się w randkowanie. Nie pozwalaj na zbytnie spoufalanie się i popędzanie cię z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Nie pomyl jego znudzenia z chęcią powrotu do poważnego związku z tobą.

4. Nie ma nikogo innego wokół – jeśli twój były nie znalazł nowej dziewczyny, nie zdziw się, gdy twój telefon zacznie dzwonić. Większość ludzi nie lubi samotności, a szukanie kogoś nowego i rozpoczynanie całej gry od nowa jest czasochłonne i pracochłonne. Szybciej i łatwiej wrócić do byłej. A może myśli, że skoro byliście kiedyś razem, to możecie zostać friends with benefits, czyli znajomymi od seksu i tak cię traktuje?

5. Ruszyłaś dalej – czy zauważyłaś, że byli zawsze się pojawiają, gdy ty zaczynasz coś nowego? Niekoniecznie nowy związek, ale ogólnie nowy etap w życiu, w którym nie zaplanowałaś dla byłego miejsca. Po prostu pozbierałaś się po rozstaniu, poskładałaś złamane serce, wyszłaś z depresji i „wróciłaś do życia”. Jesteś bardziej pewna siebie, wyciągnęłaś wnioski z tego, co się stało. Kiedy twój były widzi cię radosną, pewną siebie i spokojną, przypominasz mu osobę, którą byłaś, kiedy spotkaliście się po raz pierwszy.

Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję odnośnie rozstań i powrotów, zweryfikuj czego tak naprawdę twój były od ciebie oczekuje.