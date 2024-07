Meghan Markle kilka lat temu razem z księciem Harrym przenieśli się Stanów Zjednoczonych, gdzie była aktorka opowiedziała o tym, jak źle czuła się w rodzinie królewskiej. Para od tego czasu nie pełniła już funkcji w rodzinie królewskiej, a teraz wszystko może się zmienić. Meghan i Harry chcą jednak wrócić do Wielkiej Brytanii, aby książę był bliżej rodziny, która jest w trudnej sytuacji. Chodzi o księżną Kate i króla Karola III.

Meghan Markle chce wrócić do Wielkiej Brytanii?

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Meghan Markle chce pogodzić się z rodziną królewską po tym, co mówiła w dokumencie dla Netflixa i w głośnym wywiadzie dla Oprah Winfrey. Do tej pory uparcie twierdziła, że nie zamierza nigdy wracać do Wielkiej Brytanii, a tu na jaw wychodzą zaskakujące rewelacje o poszukiwaniach przez Meghan i Harry'ego posiadłości w Anglii.

Powodem tego, że para rozważa rozejm ma być fakt, że książę Karol III zmaga się z chorobą nowotworową, a z kolei księżna Kate jest w trakcie chemioterapii zachowawczej i aktualnie również nie pełni swoich obowiązków.

Meghan, choć do tej pory nieustannie narzekała na to, jak jest traktowana przez rodzinę królewską, to teraz mam być gotowa na rozmowy, a może nawet na powrót do pełnienia ważnych funkcji.

Nadal jest naprawdę zraniona sposobem, w jaki została potraktowana przez rodzinę królewską, a minęły już cztery lata. Teraz chce w końcu usiąść i porozmawiać o różnych sprawach powiedziała w rozmowie z 'GB News' ekspertka Angela Levin.

Czyżby Meghan Markle widziała dla siebie szansę w nieobecności księżnej Kate spowodowanej walką z chorobą?

