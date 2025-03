Sylwia Peretti w lipcu 2023 roku doświadczyła niewyobrażalnej tragedii - w wypadku samochodowym w Krakowie zginął jej jedyny syn, Patryk. Od tego momentu znana z "Królowych życia" gwiazda zniknęła z przestrzeni publicznej i jedynie raz na jakiś czas publikuje nowe relacje na swoim Instagramie, w których zazwyczaj nawiązuje do swojego ukochanego syna. Tak się stało również i tym razem.

Sylwia Peretti w poruszającym wpisie

Sylwia Peretti swój poruszający wpis zaczęła od opowieści na temat tego, jak wypatruje znaków od zmarłego syna. Jak się okazało, takim symbolem stała się dla niej wiewiórka. Wcześniej to zwierzątko siedziało na grobie Patryka, a teraz gwiazda znów je dostrzegła - tym razem, jak wynika z jej nagrania, najprawdopodobniej w ogrodzie. Jak wyznała Sylwia Peretti, dla niej ten znak to ciche porozumienie z synem.

Nigdy nie przypuszczałam, że przyjdzie taki moment, w którym będę wypatrywać znaków od Ciebie... Że właśnie wiewiórka stanie się naszym cichym porozumieniem, Twoim ,,mamuśka, jestem tu''. - zaczęła Sylwia Peretti

W dalszej części wpisu Sylwia Peretti wyznała, że tęsknota za synem boli ją każdego dnia.

Tęsknota za Tobą boli każdego dnia. Ale uczę się dostrzegać Cię tam, gdzie wcześniej nie szukałam - w chwilach ciszy, które teraz mówią więcej niż słowa. - dodała

Gwiazda "Królowych życia" w poruszających słowach zwróciła się też do swojego syna, mówiąc o miłości do niego, która teraz jest jeszcze większa.

Kocham Cię tak samo, jak wtedy, gdy tuliłam Cię w ramionach. A może nawet bardziej, bo teraz ta miłość musi wystarczyć za wszystko - za słowa, których już nie wypowiesz, za uśmiech, którego nie zobaczę, za życie, które toczy się dalej bez Ciebie. Miłość, która nigdy nie przeminie. - podkreśliła

Na koniec skierowała również kilka słów do wszystkich, którzy tak jak ona doświadczyli tak ogromnej straty.

Wiem, że tylko Ci, którzy sami doświadczyli straty, zrozumieją, co teraz czuję. Jak bardzo potrafi krzyczeć cisza i jak głęboko boli pustka. Utulam Was wszystkich, którzy tęsknią całym sercem.

Czytając najnowszy wpis Sylwii Peretti, naprawdę trudno powstrzymać łzy.

Tragiczny wypadek, w którym zginął syn Sylwii Peretti

Do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął 24-letni Patryk, syn Sylwii Peretti, doszło w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie. Wraz z synem gwiazdy "Królowych życia" śmierć poniosło trzech jego rówieśników. Samochód, którym podróżowali, spadł z mostu Dębnickiego i dachował, co doprowadziło do natychmiastowej śmierci wszystkich pasażerów. Tragedia ta wstrząsnęła opinią publiczną.

Po stracie syna Sylwia Peretti dzieli się swoim bólem i tęsknotą w mediach społecznościowych. Udzieliła również jednego wywiadu dla magazynu "Viva!", w którym wyznała wprost:

W nocy z 14 na 15 lipca mój jedyny syn zginął w wypadku samochodowym. A ja? Ja umarłam razem z nim. Mnie nie ma. Nie istnieję. - mówiła w 2023 roku w rozmowie z magazynem ,,Viva!'' Sylwia Peretti

Instagram/Sylwia Peretti

