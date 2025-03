Po zakończeniu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Piotr nie pojawił się w finałowym odcinku, co wzbudziło zainteresowanie widzów. W późniejszych wywiadach opowiedział o przeszłości, która znacząco wpłynęła na jego podejście do życia i relacji. Obecnie Piotr deklaruje, że jest w nowym związku, jednak szczegóły dotyczące jego partnerki pozostają nieznane. W mediach społecznościowych dzieli się informacjami o pozytywnych zmianach w swoim życiu, w tym o relacji z synem. Agata po rozstaniu z Piotrem również poszła własną drogą, jednak szczegóły dotyczące jej obecnego życia prywatnego nie są publicznie dostępne.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, dlaczego przyjął nazwisko Agaty

Podczas naszej ostatniej rozmowy z Piotrem zapytaliśmy, dlaczego uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjął nazwisko żony. Zdradził, że jedna z pań mecenas wyjaśniła, iż decyzja o tym, kto przyjmuje nazwisko, czy zostaje przy swoim, czy przyjmuje nazwisko żony/ męża jest decyzją dobrowolną i każdy ma do niej prawo. Piotr opowiedział, dlaczego przyjął nazwisko żony.

Dlatego też, że było dla mnie ważne i nadal jest ważny lub kościelny, tak sobie powiedziałem, że mając żonę przejmę nazwisko żony. To było z góry od dzieciństwa można powiedzieć zakorzenione i tyle - wyjawił Piotr.

Co do oddania nazwiska Piotr zażartował, że oddać to można ekspress do naprawy, a nie nazwisko.

Jedyne co mogę powiedzieć, to odepchnąć piłeczkę zarzutów, że ja nie robię nikomu na złość, że nazwisko zostaje u mnie, a nie wracam do nazwiska swojego - zdradził Piotr.

