Odejście Michała Szapaka z Telewizji Polskiej wywołało niemałe poruszenie, tym bardziej, że on sam nie ukrywał, że doszło do tego, ponieważ "stał się niewygodny" dla swojego pracodawcy. Teraz ponownie nawiązał do tematu i wyjawił, co musiał przechodzić. Czy mimo to ponownie wróciłby do tego miejsca?

Michał Szpak wróci do TVP?

Po tym, jak lata temu Michał Szpak wygrał "X Factor", stał się jedną z czołowych gwiazd w polskim show-biznesie. Początkowo jego odważny wizerunek budził wiele kontrowersji, ale z czasem fani przywykli do niego i kibicowali swojemu ulubionemu wokaliście. Popularność i wyjątkowy talent pomogły mu nawet zająć jedno z wyższych w historii Polski miejsc na Eurowizji, a także zasiąść w fotelu jurora "The Voice of Poland". Co więcej, dwukrotnie Michałowi udało się doprowadzić swoich podopiecznych do wygranej.

Michał Szpak AKPA/Podlewski

Niespodziewanie jednak jego dobra passa w TVP zaczęła się kruszyć, aż w końcu współpraca ze stacją dobiegła końca. Wyjawił, że pracodawcy miał przeszkadzać fakt, że ten odważnie wspiera środowisko LGBT+, a wszystko zaczęło się od tęczowej przypinki, którą na jego ubraniu zauważono dopiero po zakończeniu nagrań. Finalnie wycięto z ramówki wszystkie fragmenty, gdzie przypinka była widoczna. Potem też w stacji konsekwencje unikano wymieniania jego nazwiska. Teraz w rozmowie z Magdą Mołek, w programie "W moim stylu", Michał wrócił pamięcią do tego czasu i wyjawił kolejne, szokujące szczegóły.

W samym ''The Voice'' też wielokrotnie zwracano mi uwagę i przeszukiwano moją garderobę. Później był też taki zwyczaj, że przed wyjściem trzeba było pokazać się i zrobić zdjęcie stylizacji, co by z kolczyka nie wypadła tęcza na przykład, albo z podeszwy czy części bielizny - tłumaczył.

Czy pomimo złych wspomnień, a w szczególności teraz, gdy nowy rząd zapowiada zmiany w TVP, Michał Szpak myśli o powrocie do stacji? W ostatniej rozmowie z Eską wokalista nie mógł znaleźć konkretnej odpowiedzi na to pytanie, natomiast znalazł na zupełnie inne. Okazało się, że chętnie przyjąłby zaproszenie do wystąpienia na kultowym festiwalu w Opolu, organizowanym przez Telewizję Polską.

To jest na tyle legendarna sytuacja, że jeśli tylko wszystko wróci do normy, artyści sami będą chcieli tam wracać, bo to jest najstarszy konkurs, przegląd, festiwal piosenki w Polsce. Fajnie byłoby, gdyby wróciła świetność tego wydarzenia. To jest jednak jakaś część historii naszej polskiej piosenki - wyjaśnił w rozmowie z Eską.

Wygląda na to, że jeżeli dojdzie do zapowiadanych przez władzę zmian w TVP, istnieje szansa, że znów ujrzymy tam Michała Szpaka.

