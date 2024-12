Karolina Gilon już lada moment po raz pierwszy zostanie mamą. Znana prezenterka i jej ukochany Mateusz już niedługo powitają na świecie swojego synka. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z ciężarną gwiazdą, która opowiedziała nam między innymi o swoich planach powrotu na szklany ekran. Nie zamierza zbyt długo przebywać na macierzyńskim!

Reklama

Karolina Gilon o swoich planach zawodowych po urodzeniu dziecka

Karolina Gilon w rozmowie z naszym reporterem przyznała wprost, że choć faktycznie musiała zwolnić tempo pracy z powodu ciąży, to nigdy w życiu nie zamieniłaby tego stanu. Mimo że musiała zrezygnować między innymi z udziału w 15. edycji "Tańca z gwiazdami", to jednak cieszy się, że właśnie teraz nadszedł ten moment i już niedługo zostanie mamą. Prezenterka w rozmowie z naszym reporterem przekazała jednak wieści, które z pewnością ucieszą jej fanów. Karolina Gilon po urodzeniu dziecka zamierza z przytupem wrócić do telewizji, a na jesień 2025 roku szykuje prawdziwe "bum"!

Praca nie zając, nie ucieknie, a ja wiem, że jak wrócę, to z przytupem i na pewno na tym ekranie pozostanę! (...) Wiosną zobaczycie mnie na pewno w ,,Ninja Warrior'', więc widzimy się na ekranie szklanym, a jesienią (2025 roku - przyp. red.) już na pewno z jakimś wielkim ,,bum'' wrócę. Dziecko pod pachę i do roboty! - wyznała przed naszą kamerą Karolina Gilon

Co jeszcze na ten temat wyjawiła nam gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej. W tym miejscu warto też wspomnieć, że to właśnie Karolina Gilon wygrała w naszym plebiscycie "Gwiazdy Party" w kategorii osobowość telewizyjna. To zdecydowanie wyjątkowy rok dla prezenterki Polsatu!

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądało baby shower Karoliny Gilon: "Lepiej sobie nie mogłam tego wymarzyć"