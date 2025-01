Magda z "Rolnik szuka żony" za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała wieści! Piękna blondynka zdobyła sporą popularność dzięki udziałowi w jedenastej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach. W hicie Telewizyjnej Jedynki Magda była jedną z kandydatek Marcina, który ostatecznie zdecydował się na związek z Anią, z którą do dziś tworzy szczęśliwą relację. A co słychać u Magdy? Była kandydatka rolnika zaskoczyła szczerym wyznaniem!

Wielkie zmiany u Magdy z "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" już od wielu lat jest jednym z największych hitów Telewizyjnej Jedynki. W programie powstało już wiele par, które udowadniają, że przed kamerami można znaleźć prawdziwą miłość. Całkiem niedawno zakończyła się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony" i również tym razem w wielkim finale okazało się, że program połączył kolejne osoby. Rafał związał się z Dominiką, a Marcin odnalazł swoje szczęście u boku Ani. Fani hitu TVP z pewnością doskonale pamiętają, że Marcin bardzo długo wahał się, którą kandydatkę powinien wybrać. Rolnik nie wiedział, czy bliżej mu do Ani czy może jednak do Magdy. W dniu wyboru stało się jasne, że Marcin chce być z Anią, a Magda nie ukrywała rozczarowania zachowaniem rolnika podczas rodzinnego grilla.

Ja poczułam ulgę, że Marcin mnie nie wybrał. Cieszę się, że tak się stało, bo gdyby Marcin mnie wybrał, moja decyzja byłaby na ''nie'' mówiła Magda w finałowym odcinku.

Po zakończeniu przygody w programie Telewizyjnej Jedynki Magda jest aktywna na Instagramie i chętnie reaguje na pytania internautów. Ostatnio Magda z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wiadomością o ślubie, a teraz zdradziła, że czeka ją prawdziwa rewolucja. Była kandydatka Marcina ogłosiła, że powoli szykuje się do przeprowadzki i wkrótce wróci na stałe do Polski.

Cześć, dużo osób mnie pyta czy ja w ogóle się przeprowadzam więc słuchajcie no przeprowadzam się tak, wracam do Polski. Ja już o tym mówiłam nawet w programie. wyznała Magda.

Magda z "Rolnik szuka żony" wraca na stałe do Polski

Magda z "Rolnik szuka żony" już w programie głośno mówiła, że chciałaby wrócić do Polski i gdyby rolnik ją wybrał, to nie wahałaby się porzucić życie w USA i się przeprowadzić. Teraz była kandydatka nie zdradziła, co sprawiło, że wraca na stałe do Polski, ale przyznała, że rozpoczęła już przygotowania do przeprowadzki.

Mam trochę planów i takich zawodowych, ale też prywatnych przede wszystkim i takimi dużymi krokami staram się tutaj wszystko sobie pozałatwiać bo jednak dziesięć lat prawie tutaj spędziłam i to też zajmuje czas żeby wszystko spakować, ogarnąć wyznała Magda.

Oglądaliście ostatnią edycję "Rolnik szuka żony" i kibicowaliście Magdzie?