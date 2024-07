Rozstanie z chłopakiem zawsze wiąże się z silnymi negatywnymi emocjami. Jak każda strata, także i ta wymagać będzie przejścia przez kilka etapów: tęsknotę i żal, smutek i pustkę, po których dopiero można na nowo układać życie uczuciowe.

Jeśli nie pogodziłaś się jeszcze całkiem z rozstaniem, nie myśl o nowym związku. Daj sobie czas na uspokojenie i wyciszenie.

Od razu po rozstaniu – wyrzuć z siebie emocje

Niezależnie od tego, czyja była decyzja o zerwaniu, rozstanie z chłopakiem zawsze jest trudne. Zupełnie naturalne są smutek i rozżalenie, jakie się po nim pojawiają. Nie tłum w sobie emocji, ponieważ dzięki temu nie znikną, a tylko będą dłużej ci towarzyszyć. Spróbuj znaleźć jakiś sposób na ich rozładowanie. Możesz np. spotkać się z przyjaciółką lub przyjacielem, którzy cię wysłuchają bez dawania nikomu nieprzydatnych porad typu „weź się w garść”. Obecność kogoś, kto zrozumie twój żal, jest bardzo ważna, tak jak wyrzucanie z siebie negatywnych emocji. Pamiętaj jednak, żeby robić to w pewnych granicach – pisanie na portalach społecznościowych o rozstaniu z chłopakiem czy też wypisywanie na jego profilu niepochlebnych komentarzy to bardzo zły pomysł. W sytuacji, gdy jest w tobie dużo gniewu, który musi mieć jakieś ujście, spróbuj znaleźć sposób, który nie zaszkodzi nikomu i nie przedstawi ciebie w złym świetle. Emocje możesz rozładować:

przelewając je na papier, pisząc w pamiętniku lub choćby na pojedynczych kartkach papieru, które możesz potem zniszczyć;

ćwicząc – gniew sprawia, że jesteś pełna energii, więc wykorzystaj ją i wybierz się na jogging albo fitness; podczas ćwiczeń organizm zacznie wydzielać endorfiny, a to na pewno sprawi, że poczujesz się lepiej;

wykonując jakąkolwiek fizyczną pracę – może generalne porządki w mieszkaniu albo duże ręczne pranie;

oddając się aktywności artystycznej, np. malując – ekspresja w tak kreatywny sposób ma jednocześnie działanie terapeutyczne i pozwala na wyciszenie.

Nie bądź dla siebie surowa w tym czasie i daj sobie przyzwolenie na smutek, jaki cię dopada.

Zapełnij pustkę po związku

Kiedy miną najsilniejsze emocje, przychodzi pora na uspokojenie się i wyciszenie. Podczas gdy na początku na pewno targały tobą silne emocje, to teraz ich miejsce zaczyna zajmować apatia i poczucie pustki. Spróbuj temu zapobiec, znajdując sobie ciągle zajęcie. Zaplanuj cały wolny czas, żeby nie myśleć o rozstaniu. Mogą to być spotkania ze znajomymi, tymczasowy wir pracy, nadrabianie lektur czy seriali.

Po każdym rozstaniu z chłopakiem zaczyna się nowy etap

Rozstanie z chłopakiem z pewnością mogło sprawić, że masz teraz poczucie wywrócenia życia do góry nogami. W momencie, gdy już wydaje ci się, że ochłonęłaś, spróbuj po prostu... iść dalej. Pójście naprzód nie musi, a nawet nie powinno, oznaczać wejścia jak najszybciej w kolejny związek. Szukając kogoś, kto zastąpi miejsce byłego partnera, będziesz nie w porządku nie tylko wobec drugiej osoby, ale także i wobec siebie. Związki budowane na jeszcze nieprzepracowanych problemach z poprzedniego rzadko są szczęśliwe. Krok naprzód polega na zobaczeniu szerszej perspektywy. Rozstanie to co prawda koniec jakiegoś etapu w życiu, ale po nim przyjdą kolejne.