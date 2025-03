Jedna z najpopularniejszych par, Aleksander Milwiw-Baron i Sandra Kubicka, oficjalnie się rozstała. Po długich miesiącach domysłów modelka potwierdziła rozpad ich związku. Jakby tego było mało, niemal w tym samym czasie głos zabrała była partnerka Barona, Kasia Nast, która zapowiedziała swój powrót do Polski. Co ogłosiła?

Plotki o kryzysie w związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona pojawiały się od dłuższego czasu. Para, która uchodziła za jedno z najbardziej zgranych duetów polskiego show-biznesu, przez dłuższy czas nie publikowała wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych, co wzbudzało podejrzenia fanów.

Teraz stało się to, o czym spekulowano – Sandra Kubicka potwierdziła rozstanie z Baronem. Z kolei Aleksander Baron wymownie odniósł się do tematu zakończenia związku, wyłączając i ograniczając komentowanie jego wpisów na Instagramie. Jak donoszą media, termin rozprawy rozwodowej Barona i Kubickiej nie został jeszcze wyznaczony. Fani, którzy czekali na finalizację sprawy, a przede wszystkim sami zainteresowani muszą zatem uzbroić się w cierpliwość. Tymczasem w sieci pojawiły się wieści nt. byłej partnerki Barona!

W tym samym czasie, gdy na jaw wyszło rozstanie Barona i Kubickiej, jego była partnerka, Kasia Nast, ogłosiła powrót do Polski. W swoich mediach społecznościowych podzieliła się wiadomością, która natychmiast wzbudziła zainteresowanie fanów.

Kasia Nast, która przez lata przebywała za granicą, postanowiła wrócić do ojczyzny i w tajemniczy sposób opowiedziała o swoich planach:

Albo będę dla ciebie medycyną albo będę smakować tak gorzko, że patrząc na mnie będziesz miał albo miała ochotę wymiotować. We need both (potrzebujemy obu - przyp. red.). Dziękuję z całego serca za wszystko, co się dzieje, dziękuję za te wszystkie drzwi, które teraz się otwierają, bo słuchajcie wow. Wracam do Polski właśnie po to, żeby pozwolić na to, żeby to jeszcze bardziej płynęło i żeby dać z siebie więcej. (…) Stąd też mój powrót do Polski na taki dłuższy moment, bo czuje, że mam tam robotę do zrobienia i dziękuję, za otwartość, za miłość

- przekazała Kasia Nast.