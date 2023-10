Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę na Eurowizji w 1995 roku w Dublinie. Prezentowała wówczas utwór "Sama", zajmując 18. miejsce. Okazuje, że być może to wcale nie koniec przygody wokalistki w Konkursie Piosenki Eurowizji. Justyna Steczkowska poruszyła ten temat podczas odcinka "The Voice of Poland".

Justyna Steczkowska na Eurowizji?

Do takich przemyśleń zmusił Justynę Steczkowską występ jednej z uczestniczek "The Voice of Poland". Monika Kluszczyńska zaprezentowała przed jurorami utwór "Tattoo" , dzięki któremu Loreen w 2022 roku po raz drugi zwyciężyła Eurowizję:

Aż pomyślałam, że warto raz jeszcze znaleźć w sobie siły, żeby pojechać i przeżyć ten wielki show - powiedziała Justyna Steczkowska.

Tuż po nagraniach wokalistka zdradziła, dlaczego na poważnie myśli o ponownym starcie w konkursie:

Eurowizja w ostatnich latach stała się największym telewizyjnym show wokalnym. Myślę, że mam ciekawy pomysł na piosenkę, która miałaby szansę mieć dobry odbiór. Ale czy zdążę w tym roku mając już zakontraktowanych prawie 50 koncertów? Tego nie wiem… (śmiech).

Chcielibyście zobaczyć Justynę Steczkowską ponownie na eurowizyjnej scenie? Nowe odcinki "The Voice of Poland" emitowane są w soboty o 20:00 w TVP2.

