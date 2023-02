Shakira w nowej piosence znów uderza w Pique i jego kochankę? "Teraz chcesz wrócić?"

Choć od głośnego rozstania Shakiry i Gerarda Pique minęło już ponad pół roku, artystka nie przestaje nawiązywać do traumatycznej dla niej sprawy - robi to zarówno w mediach społecznościowych, jak i w kolejnych nagraniach. Zakończenie związku piosenkarki i piłkarza odbyło się w cieniu zdrady partnera i było dla Shakiry wyjątkowo bolesne. Nic dziwnego, że artystka nawiązuje do tej sytuacji w swoich utworach. Teraz światło dzienne ujrzała kolejna piosenka Shakiry, w której artystka wbija szpilę byłemu ukochanemu mocniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowy singiel Shakiry z mocnymi słowami w stronę Gerarda Pique

Shakira i Gerard Pique zakończyli swój związek w 2022 roku w atmosferze skandalu. Od tamtej pory na jaw regularnie wychodziły nowe informacje dotyczące zdrady piłkarza, jego nowej partnerki i innych zawirowań w związku piosenkarki i sportowca. Co istotne, para musiała również dojść do porozumienia w sprawie wychowania dzieci, które ostatecznie zostały pod opieką Shakiry.

Wokalistka od pierwszych chwil po rozstaniu wiedziała, że nie pozostanie dłużna niewiernemu partnerowi. Nie unikała dosadnych wypowiedzi o Gerardzie Pique, a na początku 2023 Shakira opublikowała piosenkę, w której wymownie komentuje zdradę byłego ukochanego. Utwór pobił rekordy odtworzeń i stał się symbolem siły zdradzonej, oszukanej kobiety.

Okazuje się, że piosenka, w której Shakira śpiewa do byłego o "zamianie Ferrari na Twingo i Rolexa na Casio" , to nie wszystko, na co stać wokalistkę w kontekście rozstania z Gerardem Pique. Teraz sieć podbija kolejny utwór, który Shakira nagrała wspólnie z wokalistką Karol G. Piosenkarka i tym razem nie przebiera w słowach!

Widok ciebie z tą nową ranił mnie, jestem już zdana na siebie. Zapomniałam, czym żyliśmy i to cię uraziło. [..] Nie jesteś tu już mile widziany. Widziałam, czym twoja dziewczyna we mnie rzuca. To mnie nie złości, śmieję się [...] Teraz chcesz wrócić. Kochanie, co się stało? Nie byłeś zakochany? Po co mnie szukasz, skoro wiesz, że nie powtarzam błędów. Powiedz swojej nowej, że nie rywalizuję o mężczyzn

W tekście najnowszego utworu, który w kilka godzin zyskał 8 milionów wyświetleń na YouTube, Shakira wyraźnie kpi z Gerarda Pique, sugerując, że ten chce wrócić do ich relacji.

Nadal oglądasz moje Stories [...] A ja nie mam czasu na rzeczy, które nie mają sensu.

Shakira w nowej piosence sugeruje też, że jej były partner nadal jest ciekaw, co u niej słychać, na przykład oglądając jej relacje na Instagramie. Dobitnie podkreśla jednak, że nie ma dla niego czasu.

Piosenkę kończy wymowny, tytułowy skrót "TQG", który oznacza po hiszpańsku "Te Quedó Grande" i można przetłumaczyć go jako "zbyt dobra dla ciebie". Oczywiste jest więc, że utwór był bezpośrednim nawiązaniem do Gerarda Pique i sytuacji Shakiry po rozstaniu.

Co ciekawe, druga z autorek piosenki, Karol G., również doświadczyła podobnego zakończenia związku. Jej były partner, Annuel AA, po rozstaniu pary, bardzo szybko związał się z nową kobietą. Utwór "TQG" nabiera więc kolejnego, głębszego wymiaru: manifestu kobiet po bolesnych rozstaniach.

Słuchaliście już najnowszej piosenki Shakiry i Karol G.?

