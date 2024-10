W październiku Antoni Królikowski został ojcem po raz drugi. Razem ze swoją partnerką Izabelą doczekali się córki. Dumni rodzice pochwalili się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Dzięki Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej poznaliśmy imię pociechy. Aktorka przy okazji składania życzeń imieninowych wspomniała o Jadwidze. Jak donosi jeden z tabloidów, Królikowski i jego ukochana podjęli ważną decyzję i chcą wyprowadzić się z Warszawy.

Ostatnio sensacyjne doniesienia przekazał tygodnik „Twoje Imperium”. Podobno Antoni Królikowski i Izabela chcą się przeprowadzić. Świeżo upieczeni rodzice mają opuścić Warszawę. Para jednak nie zamierza przenieść się do Wrocławia, gdzie aktor ma zdjęcia do serialu „Uroczysko”. Gwiazdy ponoć chcą być bliżej rodziców jego partnerki, dlatego wybrali Poznań.

Według informatora tabloidu rodzicom odpowiada życie z dala od show-biznesu. Obecnie zależy im przede wszystkim na spokoju. W Poznaniu też będą mogli liczyć na pomoc rodziców Izabeli w opiekowaniu się małą Jadwigą.

Właśnie przenoszą się do Poznania, skąd pochodzi Izabela. Jej matka wesprze ją w opiece nad córką Jadwigą, a aktor, korzystając z przerwy w zdjęciach do serialu, skupi się na swoich dziewczynach. Do Warszawy na razie wracać nie zamierzają. Rozsmakowali się w spokoju, z dala od show-biznesu i paparazzi

– przekazało źródło tygodnika „Twoje Imperium”.