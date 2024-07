Nowy związek po rozwodzie dla wielu osób wydaje się niemożliwy. Rozwód zostawia ślady na psychice człowieka, który może czuć się gorszy, samotny i odrzucony.

Jak żyć po rozwodzie?

Życie po rozwodzie jest trudne. Dojście do pewnych kwestii wymaga czasu. Na początku są łzy, smutek i żal po utracie tej najbliższej osoby. Z czasem jednak zaczynasz wierzyć, że wszystko się poukłada, a rozwód to nie koniec świata. Dobrze jeśli w takim okresie masz kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli rozmowa z przyjacielem nie daje ukojenia warto zaczerpnąć porady psychiatrycznej. O pomoc do specjalisty warto zwrócić się przede wszystkim kiedy zaczynasz zapijać smutek alkoholem, nie masz apetytu i czujesz się małowartościowy. Kiedy przeżyjesz już traumę porozwodową możesz zacząć myśleć o swojej przyszłości i otworzyć się na nowe związki. Nie chodzi o to, aby umawiać się co chwilę na randki. Ważne, abyś zadbał o swój wygląd zewnętrzny i wychodził na spotkania towarzyskie ze znajomymi. Nie siedź w domu, bo i tak to nic nie da. Dlatego daj sobie drugą szansę i uwierz w siebie.

Nowy związek po rozwodzie

Nowy związek po rozwodzie w większości przypadków okazuje się być lepszy od poprzedniego. Dlaczego tak się dzieje? Osoba, która przeszła już wiele w poprzednim małżeństwie jest doświadczona i wie czego tak naprawdę chce. Nowy związek po rozwodzie jest dużym wyzwaniem, ale masz szansę znaleźć swoją drugą połówkę. Nowy związek nie będzie możliwy dopóki nie zrozumiesz gdzie popełniłeś błędy. Przemyśl jakie zachowania i postępowania doprowadzały do konfliktów z poprzednim partnerem i unikaj ich. Nie siedź w domu przed telewizorem tylko wybierz się na spotkanie towarzyskie ze swoimi znajomymi. Najgorsze po rozstaniu jest zaszycie się w czterech ścianach i rozpamiętywanie byłego/byłej.

Co druga kobieta po rozwodzie jest szczęśliwa

Nie wracaj do tego co było i zadbaj o własną przyszłość. Wyjdź do przyjaciół i ciesz się życiem. Jeśli nie masz ochoty wiązać się z kimś na poważnie nie rób tego i do niczego się nie zmuszaj. Przeprowadzone badania przez amerykańską psycholog Judith S. Wallerstein dowodzą, że co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna po rozwodzie uważają życie porozwodowe za smutne i nie dające im satysfakcji. Co trzeci rozwodnik i 50% rozwiedzionych kobiet deklaruje, że są szczęśliwi po rozstaniu, zwłaszcza kiedy udało im się stworzyć nowy, szczęśliwy związek. Dla 2/3 rozwiedzionych mężczyzn i pozostałej połowy kobiet uraz po rozwodzie trwa od 10 do 15 lat i nie oznacza zniknięcia smutku. Co więcej, badania wskazują, że najlepszy wiek rozwodowy dla kobiet to okres 20-30 lat, a dla mężczyzn 30-40 rok życia. Młodzi panowie rozwodnicy często czują się zagubieni i nie mają chęci do życia, zwłaszcza kiedy przyczyną małżeństwa była „wpadka”. Młode kobiety po rozwodzie natomiast wierzą, że znajdą jeszcze swoją drugą, lepszą połówkę. Z kolei panie, które rozwiodły się po 40 roku życia nie zawarły już po raz kolejny związku małżeńskiego. Przyczyna leży w tym, że zbyt silnie związały się z poprzednim partnerem i poświęciły się swoim dzieciom. Dla niektórych rozwód kończy się codziennym wylewaniem łez, ciągłym smutkiem, a niekiedy depresją. Niestety rozstanie wyraźnie odbija się na naszym zdrowiu, a osoby po rozwodzie są bardziej narażone na zgony ze względu na nadużywanie alkoholu, czy palenie papierosów.