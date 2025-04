Sandra Kubicka podczas relacji na InstaStories odezwała się do swoich fanów prosto z wakacji w Dubaju. Niedawno modelka razem z synkiem i swoją mamą poleciała wypoczywać do Emiratów Arabskich, ale wkrótce urlop się kończy i czeka ją powrót do Polski. Teraz jednak okazuje się, że Sandra Kubicka razem z synkiem nie będą mogli wrócić do swojego domu. Zdradziła, co się stało.

Reklama

Sandra Kubicka na wakacjach w Dubaju

Sandra Kubicka już wkrótce będzie świętować pierwsze urodziny swojego ukochanego synka. Mały Leoś, owoc związku modelki i Aleksandra Barona z "Afromental", urodził się dokładnie 16 maja 2024 roku. Zanim jednak odbędą się urodziny chłopca Sandra Kubicka postanowiła zabrać go na wakacje. Kilka dni temu okazało się, że Sandra Kubicka zabrała synka do Dubaju. Modelka zdradziła, że był to już jedenasty lot małego Leosia. Na wakacjach Sandrze i jej synkowi towarzyszy mama modelki.

Grace szczęśliwa, bo leci do wymarzonego Dubaju z wnukiem informowała wówczas Sandra Kubicka.

Przez remont Kubicka nie może wrócić do własnego domu

Sandra Kubicka wciąż przebywa na urlopie w Dubaju i jak wyznała podczas relacji w sieci chciałaby zostać tam dłużej, ale już jutro wraca do Polski. Sandra zdradziła, że po przylocie nie będzie mogła wrócić do własnego domu.

Jutro czeka nas powrót. Ja już chciałam zmienić loty, natomiast moja mama nie może i ja sama chyba nie dam rady zostać z dzieckiem. Myślałam o tym, ale boję się tego 6-godzinnego lotu sama z Leosiem, który jest hiperaktywny, więc wrócę razem z nią, a szkoda, bo i tak w domu nie mogę być zdradziła modelka.

Okazuje się, że w domu wciąż trwa remont i właśnie przez to, Sandra Kubicka razem z synkiem będą musieli na jakiś czas gdzieś się zatrzymać.

Muszę wynająć Airbnb jak wrócę, bo jest remont. Jest taka pylica na chacie, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, aby być z dzieckiem w domu. Także wrócę do zimna i będę w obcym mieszkaniu albo hotelu dodała.

Rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron, znany jako Baron, zakończyli swoje małżeństwo po niespełna roku. Modelka poinformowała 9 marca 2025 roku na Instagramie, że już w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód. Sandra Kubicka w swoim oświadczeniu zaznaczyła, że przez wiele miesięcy próbowali dojść do porozumienia. Modelka wyznała, że zależało jej na tym, aby ich syn miał oboje rodziców obok siebie w jednym domu, jednak nie udało się tego osiągnąć.

Zobacz także:

Reklama