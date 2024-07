Choć Maja Hyży już od dłuższego czasu związana jest z Konradem Kozakiem, gwiazda długo podtrzymywała decyzję o tym, że nie zmieni nazwiska, które ma po Grzegorzu Hyżym. Piosenkarka nie ukrywała, że wiąże się to z jej karierą muzyczną, ponieważ w branży kojarzona jest jako Maja Hyży. Półfinalistka programu "X Factor" niedawno zaręczyła się ze swoim obecnym ukochanym i najwyraźniej zmieniła zdanie. O szczegółach opowiedziała w rozmowie z naszym reporterem.

Niedawno w zaskakującej rozmowie Maja Hyży potwierdziła, że odcina się od byłego męża i zamierza zmienić nazwisko. W rozmowie z naszym reporterem przyznała, że wcześniej się nad tym nie zastanawiała, jednak wszystko zmieniło się po zaręczynach. Celebrytkę czeka ślub z Konradem Kozakiem. Gwiazda zdradziła, że ta decyzja jest ważna nie tylko dla niej, ale także dla przyszłego męża.

Zmiana przede wszystkim z tego względu, że plany są ślubu. I Konrad, i ja sobie nie wyobrażaliśmy, że to moje nazwisko po ślubie było dwuczłonowe. Skoro już zgadzam się na ślub z Konradem Kozakiem, to chce mieć takie poczucie, że ma mnie całą już na zawsze, ale taką całą mnie w stu procentach. Trochę by to się gryzło — powiedziała.