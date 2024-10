Fani Roksany Węgiel od lat przeżywają z nią każdą aktywność. Najwierniejsi z nich starają się jeździć w miejsca, gdzie mogą spotkać Roksanę, aby spędzić z nią trochę czasu, porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami. Roksana Węgiel cztery lata temu dołączyła do grona "Voice Star Camp", podczas którego fani wokalistki mogli być z nią bliżej. Niestety, okazuje się, że w życiu Roksany przyszedł czas na niemałe zmiany!

Roksana Węgiel podjęła ważną decyzję

Ten rok jest dla Roksany Węgiel istnym rollercoasterem! Pierwsze miesiące gwiazda spędziła na sali treningowej przygotowując się do "Tańca z Gwiazdami", który był ochoczo śledzony przez fanów. Następnie rozpoczęła przygotowania do swojego ślubu, który odbył się w malowniczej winnicy, a w mediach aż huczało od tematu ślubu wokalistki. Gdy emocje powoli opadły Roksana Węgiel pragnęła zająć się dopięciem na ostatni guzik swojej trasy koncertowej, którą zapowiedziała na jesień. Niestety, życie bywa przewrotne i kilka tygodni temu Roksana Węgiel oznajmiła, że trafiła do szpitala i postanowiła nieco zwolnić by móc zająć się swoim zdrowiem. Fani wspierali gwiazdę dobrym słowem i trzymali kciuki za szybki powrót do pełnej sprawności.

W środku nocy Roksana Węgiel ogłosiła na swoim Instagramie kolejne duże zmiany, jakie mają mieć miejsce w jej karierze zawodowej. Od kilku lat pojawiała się na obozach "Voice Star Camp", ale w jej karierze przyszedł czas na zmiany i zwróciła się do swoich fanów:

Kochani! Przez ostatnie 4 lata przeżywałam piękne chwile na Vice Star Camp. Bardzo Wam dziękuję za ten wspaniały czas pełen radości, wzruszenia, muzyk, wspaniałych emocji. Dziękuję każdemu, kto uczestniczył w Campach, co roku mogłam z podziwem obserwować Wasze pasje. Te wspomnienia zostaną na zawsze. Kochani, zawsze tak cudnie mnie gościliście, że czułam się jakbym przyjeżdżała do rodzinki na wakacje. Ogromnie doceniam wszystko co stworzyliście. Jest to przepiękna inicjatywa dla młodych ludzi. Podziwiam Was i mocno trzymam kciuki za kolejną edycję Voice Star Music Camp. - rozpoczęła Roksana Węgiel.

@roxie_wegiel

Roksana Węgiel w kolejnej części oświadczenia dodała, że jej przygoda z tym miejscem się zakończyła, ponieważ w jej życiu przyszedł czas na kolejne wyzwania, o których zamierza powiedzieć już niebawem!

U mnie nadszedł czas na duże zmiany, o których pewnie niebawem Wam opowiem, oczywiście chodzi o moje plany zawodowe, przez co niestety musiałam zrezygnować z niektórych działań, jednak uważam, że wszystko dzieje się po coś. I na pewno z teamem Voice Star jeszcze nie raz się spotkamy. A tutaj zostawiam Wam fotkę z pierwszej edycji campów. Przepiękne wspomnienia! - wyjawiła Roksana Węgiel.

Jesteście ciekawi, co nowego szykuje dla fanów Roksana Węgiel?

