Ćwiczenia gimnastyczne o poranku to sposób na udany i pełny energii dzień. Poranny wysiłek fizyczny poprawia samopoczucie, dotlenia organizm i przyspiesza metabolizm na cały dzień.

Ćwiczenia gimnastyczne rano – wykonuj krótkie treningi, nie ćwicz z pełnym żołądkiem

Osoby początkujące poranne ćwiczenia gimnastyczne powinny rozpoczynać od krótkich 15-20 minutowych treningów. Następnego dnia po wykonanej gimnastyce porannej należy zrobić jeden dzień przerwy poświęcony na regenerację mięśni. Przed rozpoczęciem ćwiczeń gimnastycznych należy wykonać 5-10 minutową rozgrzewkę, która zmniejszy ryzyko kontuzji i przygotuje mięśnie, stawy i wiązadła do dalszego wysiłku. Aby nie forsować zbyt mocno organizmu, intensywność oraz czas treningu zwiększamy stopniowo. Poranne ćwiczenia gimnastyczne w domu należy wykonywać do takiego momentu, w którym mamy możliwość swobodnie oddychać. Ćwiczenia gimnastyczne mogą wysmuklić sylwetkę i spalić zbędne kalorie o ile organizm ma stały dostęp do tlenu, lepiej więc unikać zbyt intensywnych treningów, które powodują zadyszkę i skracają oddech. Porannych ćwiczeń gimnastycznych nie powinniśmy wykonywać z pełnym żołądkiem. Niewskazane jest również ćwiczenie na czczo. Optymalnym wyjściem jest wypicie szklanki wody z miodem lub zjedzenie połowy banana. Osoby, które wolą ćwiczyć po śniadaniu powinny zjadać lekkostrawne posiłki (np. owsiankę lub jaglankę) i odczekać około godzinę po zakończeniu jedzenia.

Wybór ćwiczeń gimnastycznych – nożyce, rozciągnie mięśni i ściąganie łopatek

Poranne ćwiczenia gimnastyczne mają za zadanie rozciągnąć mięśnie i dotlenić organizm bez nadmiernego przeciążania osoby ćwiczącej. Po wykonaniu rozgrzewki (np. marsz w miejscu, skoki na skakance, przysiady, pajace) należy przejść do ćwiczeń gimnastycznych.

Ściąganie łopatek. Usiądź na podłodze ze skrzyżowanymi nogami („po turecku”) lub w siadzie prostym. Wyprostuj plecy. Dłonie spleć za plecami na wysokości bioder i powoli ściągaj łopatki, utrzymując je przez 2-3 sekundy, następnie rozluźnij plecy. Ćwiczenie powtórz 10-15 razy.

Nożyce. Połóż się na plecach tak, by kręgosłup dotykał podłoża. Ręce ułóż wzdłuż ciała. Głowę połóż na podłożu. Wyprostowane nogi unieś ok. 10 cm nad podłożem i obiema nogami równocześnie wykonuj ruchy poziome w linii prostej tak, aby nogi się ze sobą mijały. Wykonaj 20 powtórzeń nożyc poziomych.

Rozciągnie mięśni. Połóż się na brzuchu. Wyprostuj ręce i nogi. Ściągnij palce u stóp i otwórz dłonie. Równocześnie unoś wyprostowane ręce i nogi nad podłoże, tak wysoko jak potrafisz. Zostań w takiej pozycji przez ok. 5 sekund i powoli, kontrolując ciało, wróć do pozycji początkowej. Zrób ok. 10 powtórzeń rozciągania mięśni.

Zwieńczeniem energetyzujących ćwiczeń gimnastycznych może być pobudzający krążenie chłodny prysznic. Aby zmniejszyć ryzyko powstania stanów zapalnych, podczas regularnych ćwiczeń gimnastycznych warto do organizmu dostarczać kwasy omega-3, minerały i związki antyoksydacyjne zawarte m.in. w rybach, owocach i warzywach.

