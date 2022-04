Małgorzata Rozenek kusi zdjęciami z porannych ćwiczeń! Oto poranek idealny 

Małgorzata Rozenek po narodzinach Henryka bardzo szybko wróciła do formy. Jednak utrata zbędnych kilogramów nie przyszła jej ot tak, po prostu. Gwiazda TVN poświęciła sporo czasu ćwiczeniom, by dziś móc cieszyć się aktualną sylwetką. Jej szczupłe, wyrzeźbione nogi nie raz były powodem, żartów, a internauci nie raz nie mogli uwierzyć, że Małgorzata Rozenek "nie majstrowała" przy Photoshopie. Żona Radosława Majdana do dziś nie zrezygnowała z codziennych ćwiczeń, którym zawdzięcza sylwetkę i postanowiła zmotywować do podobnych nawyków swoich fanów:

Rano szybki trening i mam spokój na resztę dnia 😁

Małgorzata Rozenek pokazała również kilka zdjęć prosto z sali ćwiczeń.

Małgorzata Rozenek pokazała gorące zdjęcia z siłowni

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że sportowy tryb życia wszedł jej w nawyk. Po narodzinach małego Henia szybko wróciła do formy, a czas na siłowni może spędzać rodzinnie, ponieważ jej stałym bywalcem jest również Radosław Majdan. Małżonkowie czasami pokazują relacje ze wspólnych ćwiczeń. Ostatnio Radosław Majdan dokuczał Małgorzacie Rozenek na siłowni. Poszło jej strój do ćwiczeń. Tym gwiazda TVN ponownie pochwaliła się swoją sportową stylizacją i podzieliła nawykami związanymi z aktywnością sportową. Zorganizowana mama doskonale podporządkowała czas ćwiczeń do planu dnia małego Henia:

Poćwiczone? 😁 Największą zaletą chodzenia wcześnie spać, jest budzenie się rano pełni energii 😁💪 Trochę wymusza to Henryk, bo jak idę go kłaść spać, to zanim on zaśnie, to ja już wpadam w senny nastrój i zostaje w łóżku. W efekcie chodzę spać najpóźniej około 22:00 😁 Rano szybki trening i mam spokój na resztę dnia 😁 A Ty kiedy wolisz ćwiczyć: rano czy wieczorem?

Instagram @m_rozenek

Przy okazji krótkiego zwierzenia na temat dbania o formę, Małgorzata Rozenek pokazała kilka gorących zdjęć prosto z siłowni. Żona Radosława Majdana stylowa jest nawet podczas porannych aktywności na sportowych maszynach. Tym razem wybrała komplet z motywem zwierzęcym od Stelli McCartney.

Instagram @m_rozenek

Internauci byli zachwyceni zmotywowaną do sportu Małgorzatą Rozenek i nie szczędzili jej komplementów na temat sylwetki. Chętnie również podjęli temat ćwiczeń, dzieląc się swoimi doświadczeniami:

- My zwykli ludzie musimy pracować rano 😂

- Nie koniecznie. Jestem zwykła i pracuje na nocna zmianę 👋🏻 Można? Można!

- To gratuluję 👏 ja jakoś nie mam tyle sił. Pozdrawiam

- Gosiaczku też uwielbiam ćwiczyć raniutko 💪