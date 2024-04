Elżbieta Romanowska od początku nie miała łatwo w „Naszym nowym domu”. Serialowa i teatralna aktorka została prowadzącą program po tym, jak Polsat zwolnił Katarzynę Dowbor. Dziennikarka miała mnóstwo fanów, którzy skrytykowali decyzję produkcji oraz nową gwiazdę show, jeszcze zanim zobaczyli pierwszy odcinek odświeżonego formatu. Po ostatnim odcinku wybuchły jeszcze większe kontrowersje. Ekipa „Naszego nowego domu” postanowiła pomóc Paulinie – samotnej matce, która jakiś czas temu rozstała się z mężem. Razem ze swoją córką zamieszkała w małym mieszkaniu w Warszawie, które odziedziczyła po babci. Zdaniem wielu internautów nieruchomość nie wymagała remontu.

Widzowie „Naszego nowego domu” oburzyli się remontem. Ich zdaniem był niepotrzebny

Bohaterką ostatniego odcinka „Naszego nowego domu” była Paulina. Gdy jej małżeństwo z pochodzącym z Gruzji mężczyzną się rozpadło, kobieta postanowiła zostać sama z córką w Polsce. Obecnie stara się pogodzić samotne macierzyństwo z pracą, co jest dużym wyzwaniem. Zamieszkała z dzieckiem w mieszkaniu odziedziczonym po babci, ale lokum nie było odświeżane już od dwóch dekad. Matka marzyła, by móc zapewnić pociesze normalne warunki do życia w warszawskiej nieruchomości.

Ekipa Elżbiety Romanowskiej wyremontowała mieszkanie Pauliny, jednak decyzja ta wywołała spore kontrowersje. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych reakcji widzów, którzy nie byli poruszeni historią bohaterki ostatniego odcinka „Naszego nowego domu”. Znaczna część internautów uważa, że w tym przypadku remont był niepotrzebny, ponieważ lokum nie wymagało napraw.

To jeszcze nie wszystko. Widzowie zwrócili uwagę na to, że w programie do tej pory pojawiały się rodziny, których standard życia był znacznie niższy niż Pauliny. Niektórzy zaczęli nawet sugerować, że całość to „ustawka”. Wystarczy spojrzeć na komentarze fanów „Naszego nowego domu”.

Najdziwniejszy odcinek od początku edycji.

Super ustawka.

Ten odcinek to kpina. Ludzie żyją w dużo gorszych warunkach

Pięknie zrobione mieszkanie, ale pierwszy raz miałam uczucie sztuczności i coś mi tu nie pasowało w zachowaniu wszystkich.

Jednak nie wszyscy internauci uważają wybór ekipy remontowej za błąd. Widzowie w komentarzach przypomnieli, że nie powinno się z taką łatwością oceniać życia innych osób, zwłaszcza że w programie pokazano jedynie jego wycinek.

Dlaczego Polacy nie potrafią cieszyć się czyimś szczęściem?

Nie komentujemy życia innych, jeżeli choć raz nie włożyliśmy ich butów.

Choć nowa prowadząca format wciąż mierzy się z krytyką, jej wybory często są popierane przez widzów. W marcu Ela Romanowska i ekipa „Naszego nowego domu” wyremontowali dom czteroletniej Kingi. Dziewczynka choruje na złośliwą odmianę nowotworu. Co sądzicie o ostatnim odcinku, który wywołał takie kontrowersje?

