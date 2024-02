W poniedziałek 19 lutego w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono reprezentantkę Polski na Eurowizję, którą została Luna. Fani międzynarodowego konkursu mieli nadzieje, że ten zaszczyt otrzyma Justyna Steczkowską — tak się jednak nie stało. Postanowiliśmy zapytać Elżbietę Zapendowską o to, co sądzi o werdykcie. Okazuje się, że miała nadzieje, że do Malmö pojedzie inna wokalistka. Zdradziła nam która!

Elżbieta Zapendowska komentuje wybór reprezentantki Polski na Eurowizję

W mediach społecznościowych rozpętała się burza po ogłoszeniu Polskiej kandydatki na Eurowizję, którą została Luna z piosenką "The Tower". Ta nowina została ogłoszona podczas porannego programu "Pytanie na śniadanie", ale nie do końca wprawiła widzów w dobry nastrój. Nie da się ukryć, że wiele osób miało nadzieje, że to właśnie Justyna Steczkowska z piosenką "WITCH-ER Tarohoro" pojedzie reprezentować nasz kraj podczas konkursu w Malmö. Tak się jednak nie stanie! W tym roku to wyróżnienie otrzymała ponownie wokalistka, która stawia pierwsze kroki w branży.

Jestem niesamowicie wzruszona. Do ostatniej chwili się nie spodziewałam, to było ogromne moje marzenie pojechać na Eurowizję, to jest jak jakiś sen, ale czuję ogromne wyróżnienie, ale to kredyt zaufania, mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tą misję jak najpiękniej, całym moim sercem i duszą - powiedziała Luna w śniadaniówce TVP.

Postanowiliśmy skontaktować się z najbardziej znaną w Polsce krytyczką muzyczną, by zapytać ją o werdykt dotyczący reprezentantki na Eurowizję. Okazuję się, że kibicowała zupełnie innej kandydatce.

Szkoda, że nie Justyna, ale trudno - powiedziała Elżbieta Zapendowska.

Gdy dopytaliśmy Elżbietę Zapendowską o to, czy liczyła, że to właśnie Justyna Steczkowska otrzyma taką szansę, nie wahała się przed odpowiedzią.

Tak, no ale widocznie musiało być inaczej - dodała.

W mediach społecznościowych wiele osób podziela zdanie Zapendowskiej i są oburzeni werdyktem. Czy Lunie uda się ich do siebie przekonać? Dowiemy się podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, która odbędzie się 7, 9 i 11 maja w Malmö. A wy zgadzacie się z werdyktem jury o tym, że to Luna będzie reprezentować Polskę podczas konkursu? Dajcie znać w komentarzach.

