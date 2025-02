Ogromne emocje tuż przed wielkim finałem "Farmy". Dziś wieczorem widzowie zobaczyli odcinek, który miał odpowiedzieć na pytanie, kto znajdzie się w finałowej trójce. Ostatnio okazało się, że pierwszą finalistką czwartej edycji programu Polsatu została Żaneta, a dziś doszło do konkurencji, która miała wyłonić kolejną osobę, która zawalczy o zwycięstwo.

Ostatni pojedynek na "Farmie"

Tuż przed finałem czwartej edycji "Farmy" Bandi, Surfer i Kaja wzięli udział w ostatnim pojedynku. Cała trójka musiała przejść przez rzekę zbierając po drodze specjalne krążki zawieszone w różnych miejscach. Na mecie musieli mieć ich aż dwanaście. Kto przybył na metę z wszystkimi krążkami i kto zrobił to najszybciej ma zapewnione miejsce w wielkim finale. Kiedy po zakończonym pojedynku prowadzące ogłosiły, że najlepszy czas miała Kaja, pozostali uczestnicy nie ukrywali zdziwienia. Sama Kaja zaczęła się cieszyć ze swojego sukcesu, ale jej radość nie trwała zbyt długo. Ilona i Milena Krawczyńskie dodały, że Kaja złamała zasady podczas pojedynku. Kaja nie mogła rozwiązać jednej wstążki więc wyrwała kawałek gałęzi, do której była przyczepiona. Okazało się również, że niektóre po prostu zrywała.

Węzły należało rozwiązać, a nie zrywać lub brać z tym na czym wisiały. Nie możemy ci tego zaliczyć. Masz świadomość, jak dużo czasu dzięki temui zaoszczędziłaś tym samym oszukując swoich kolegów? mówiła jedna z prowadzących program.

Co będzie z Kają i kto wejdzie do finałowej trójki? Odpowiedź na to pytanie poznamy już jutro!

Fani "Farmy" oburzeni zachowaniem Kai

Fani farmy nie ukrywają ogromnych emocji po najnowszym odcinku "Farmy". Ostatnio poznaliśmy pierwszą finalistkę "Farmy", a dziś wszyscy mieli nadzieję, że dowiemy się, kto jeszcze ma zagwarantowane miejsce w wielkim finale. Niestety, po ostatnim pojedynku nie wyjaśniono, kto najlepiej poradził sobie z zadaniem. Wiadomo jedynie, że najlepszy czas miała Kaja, jednak łamiąc zasady gry nie zaliczyła zadania. Fani programu są oburzeni zachowaniem Kai.

Bardzo dobrze, ona nie zasłużyła na finał!!

I bardzo dobrze. Na początku dziewczyny mówiły żeby rozwiązywać a nie tak jak robiła Kaja

Bardzo dobrze, powinna być wyeliminowana całkowicie za łamanie zasad grzmią internauci.

Fani "Farmy" nie ukrywają również rozczarowania, że dopiero jutro poznają finałowy skład 4. edycji "Farmy".

Jutro wyniki z pojedynku i jeszcze jeden pojedynek dwie reklamy między czasie to ile czasu będzie na głosowanie 15 minut?

ak mogło się tak dziś skończyć takie emocje i nic nie wiemy komentują fani.

Finał "Farmy" na żywo w Polsacie

Czwarta edycja "Farmy" była nagrywana kilka miesięcy temu, ale finał odbędzie się w najbliższy piątek na żywo. Już jutro dowiemy się, kto wejdzie do finałowej trójki, a widzowie spośród nich wskażą swojego faworyta. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej głosów wygra Złote Widły i 100 tysięcy złotych.

jak myślicie, kto razem z Żanetą będzie w finałowej trójce?

