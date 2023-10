Michał Wiśniewski lada chwila po raz szósty zostanie ojcem. Lider "Ich Troje" i jego żona Pola spodziewają się narodzin kolejnego syna. To będzie ich drugie wspólne dziecko i para już wybrała imię dla chłopca. Nikt się nie spodziewał wyboru tradycyjnego imienia, ale tym razem Michał Wiśniewski naprawdę zaskoczył!

Michał Wiśniewski już niebawem wróci po dość długiej przerwie z programem "Jestem, jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje". Poprzednie edycje były emitowane na TVN w latach 2003-2004, a już 30 kwietnia premiera nowego sezonu "Jestem, jaki jestem" w serwisie YouTube. W sieci pojawiła się zapowiedź, a w niej widzowie zobaczyli m.in relację z wizyty w gabinecie USG, gdzie para poznała płeć dziecka.

Na relacji z USG Michał Wiśniewski pyta lekarza wprost: "Widać, że to facet"? I otrzymuje szybką odpowiedź: "No widać, tu...". A w opisie czytamy:

Pola i Michał Wiśniewscy po raz kolejny postawili na oryginalne imię i chcą nazwać syna Cloë. Wybór pary już budzi w sieci mieszane uczucia wśród internautów. Jak Wam się podoba?

Michał Wiśniewski ze swoją piątą żoną ma już syna Falco Amadeusa. Teraz Michał Wiśniewski ogłosił, że niebawem na świat przyjdzie syn Cloë. Poród Poli Wiśniewskiej to już kwestia dni, więc już za chwilę piosenkarz przytuli swojego kolejnego synka.

Michał Wiśniewski sam o sobie pisze w zwiastunie nowego programu "Jestem, jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje", że zawsze idzie po marzenia, a tym razem jest to budowa wymarzonego domu.

- Jestem Zwycięzcą i mam tę myśl, to przekonanie, że dobiję do brzegu, że choć poturbowany i bardzo zmęczony, będę mógł zamknąć za sobą drzwi do domu. Do własnego Domu - Przystani, której już nikt nigdy mi nie odbierze