Nie od dziś wiadomo, że sport jest nieodłącznym elementem życia Dody. Oczywiście nie da się tego nie zauważyć po jej spektakularnej figurze. Piosenkarka nie unika treningów, a zdrowa dieta to jej codzienność. Jednak największe zaskoczenie pojawiło się, kiedy wyznała, że 15 minut ćwiczeń wystarczy, by podtrzymać formę. Jak ona to robi? Wszystko zdradziła przed naszą kamerą

Doda o tym, jak trzyma formę

Dorota Rabczewska znana jako Doda jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Jednak fani uwielbiają ją nie tylko za jej ogromny talent, ale również za odwagę i bezpośredniość. Na co dzień śledzi ją miliony osób, dzięki którym Doda stała się największą gwiazdą sieci. Pokonała takie gwiazdy jak Anna Lewandowska, Julia Wieniawa czy Roksana Węgiel. Na swoich profilach w mediach społecznościowych artystka nie tylko pokazuje kulisy swojego życia, ale również chwali się wysportowaną sylwetką, a jej zdjęcia w stroju kąpielowym robią dużą furorę. Dziennikarka Party.pl nawiązała do słów Dody o tym, że wystarczy zaledwie 15 minut ćwiczeń, żeby wyglądać tak jak ona. 41-latka postanowiła to wyjaśnić:

Niektórzy mają tak zatruty organizm i takie mają złogi w organizmie, nie mają pamięci mięśniowej i nigdy w życiu nie uprawiali sportu, że absolutnie nie. Natomiast ja będąc po szkole sportowej, uprawiająca całe życie sport, mając takie geny, a nie inne dla mnie 15 minut starczy – powiedziała Doda.

