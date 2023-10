Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie są parą od roku, a swój związek ogłosili 7 października 2022 roku w urodziny aktorki. Początkowo ta relacja wywołała ogromne emocje, a kiedy ucichły, okazuje się, że para planuje ślub. Jak informuje serwis "Świat Gwiazd" Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli już wybrać swoich świadków. Ten wybór może Was zaskoczyć...

Reklama

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali świadków na swój ślub

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niezmiennie są jedną z par w polskim show-biznesie, która wzbudza ogromne emocje. Choć kontrowersje po rozwodzie aktorki z Marcinem Hakielem już ucichły, to teraz okazuje się, że przygotowania do ślubu prowadzących "Pytanie na śniadanie" miały wejść na kolejny etap. Jak podaje serwis "Świat Gwiazd" Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rzekomo już postanowili, że świadkami na ich ślubie będą brat aktorki, Jacek z żoną. Co ciekawe, tej relacji mają kibicować też siostry Macieja Kurzajewskiego i wszyscy mają ze sobą świetny kontakt.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkają się w sądzie?! Znamy szczegóły

To nie wszystko! Według doniesień serwisu rodzice Katarzyny Cichopek i mama Macieja Kurzajewskiego, która od 4 lat jest wdową, też mają dobry kontakt, a nawet zaprzyjaźnili się i spędzają razem czas.

Wzruszające jest także to, że rodzice Kasi bardzo zaprzyjaźnili się mamą Maćka, która od czterech lat jest wdową, spędzają czas jak rodzina i wzajemnie się wspierają - portal Świat Gwiazd powołuje się na słowa swojego informatora.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Sądzicie, że ostatecznie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pochwalą się zdjęciem ze ślubu?

Gałązka/Akpa

Reklama

Marcin Hakiel zatrudnił prywatnych detektywów. Chodzi o Katarzynę Cichopek