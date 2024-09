Magdalena Cielecka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, od pewnego czasu znajduje się w centrum zainteresowania mediów, nie tylko z powodu kariery, ale także z powodu jej relacji z Bartoszem Gelnerem, młodszym o 16 lat aktorem. Para z dumą podkreśla, że ich związek funkcjonuje na własnych zasadach, bez konieczności poddawania się społecznej presji.

Magdalena Cielecka o związku z Bartoszem Gelnerem

Magdalena Cielecka otwarcie opowiada o swoim związku, kładąc nacisk na wolność i zaufanie, które są fundamentem jej relacji z Bartoszem Gelnerem. W wywiadach aktorka wyjaśnia, że nie zamierza podporządkowywać się powszechnym oczekiwaniom, które często wiążą się z różnicą wieku między partnerami. Dla niej najważniejsze jest to, aby być autentycznym i cieszyć się chwilą. Para decyduje o swoim życiu na swoich warunkach, stawiając na wzajemne zrozumienie i szacunek.

Cielecka zaznacza, że zarówno ona, jak i Gelner są świadomi swojej różnicy wieku, jednak nie jest to dla nich żadną przeszkodą. Wręcz przeciwnie, relacja ta przynosi im wiele radości i daje poczucie siły. Oboje podkreślają, że kluczowym elementem ich związku jest zaufanie i przestrzeń, którą sobie dają, aby rozwijać się indywidualnie.

Chodzi o to, żeby w związku być sobą, nie udawać kogoś innego. Zaufanie i wolność. To jest najważniejsze. A czy ludzie mieszkają razem, czy osobno, czy jedno jest starsze, drugie młodsze, czy są tej samej płci, czy widzą się raz na rok, czy trzymają się non stop za ręce i jedzą z jednego talerzyka? Wariantów jest milion – powiedziała w rozmowie dla magazynu „VIVA! Filmowa”.

Bardzo lubię być w relacji, dzielić z kimś życie. Mnie to daje napęd. Czerpię z tego radość, siłę, jednocześnie sama bardzo dużo dając. Myślę, że jestem fajna w związku, że związek ze mną jest interesujący. Dziś jestem w relacji, którą bardzo sobie cenię. Tworzymy z Bartkiem związek na własnych zasadach, bo to nasze życie, nasze wybory – dodała.

Nie jest tajemnicą, że różnica wieku między Cielecką a Gelnerem wywołała różne reakcje w mediach oraz wśród fanów aktorki. Cielecka przyznaje, że na początku ich związku spotykała się z wieloma komentarzami, często pełnymi złośliwości, co dotyczyło przede wszystkim ich wieku. Nie brakowało też osób, które były sceptyczne wobec trwałości takiej relacji. Jednak z biegiem czasu te głosy zaczęły słabnąć. Cielecka zauważa, że społeczeństwo zaczyna akceptować, że ich związek nie różni się niczym od innych, opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Sama aktorka podchodzi do tych komentarzy z dystansem, wyjaśniając, że ich relacja jest sprawą prywatną, a najważniejsze jest to, jak czują się razem. „Nasze życie, nasze wybory” – to hasło, które wielokrotnie przewija się w jej wypowiedziach, podkreślając, że związek nie powinien być oceniany przez pryzmat oczekiwań innych.

Magdalena Cielecka wyjaśnia, że jej związek z Bartoszem Gelnerem nie podlega klasycznym normom społecznym, co dla niej jest wartością dodaną. Aktorka podkreśla, że w związku czuje się spełniona, ponieważ ma przestrzeń na bycie sobą. Zamiast koncentrować się na tym, jak związek powinien wyglądać według innych, stawia na otwartą komunikację i wzajemne zrozumienie z partnerem. Wielokrotnie w wywiadach przyznaje, że tworzenie relacji na własnych zasadach jest dla niej kluczowe, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Taka postawa przynosi jej radość oraz pozwala na pełne czerpanie z życia. Bartosz Gelner również podziela te wartości, co sprawia, że ich relacja kwitnie mimo różnicy wieku i presji społecznej.

Cielecka dodaje, że dla niej ważne jest, aby związek był miejscem, w którym obie strony mogą się rozwijać, zachowując przy tym swoją indywidualność. Wolność, którą sobie dają, przynosi im wiele pozytywnych doświadczeń, a ich relacja staje się przykładem tego, że miłość nie musi wpisywać się w schematy. Cielecka i Gelner tworzą związek, który dla wielu może wydawać się nietypowy z powodu różnicy wieku, jednak dla nich najważniejsze jest to, co sami czują. Jak mówi sama aktorka: „Nasze życie, nasze wybory”.

