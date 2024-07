Bilans płynów, zwany również dobową zbiórką moczu, polega na notowaniu, ile płynów dostarczyliśmy do organizmu i ile zostało z niego wydalone (obserwację ilości moczu prowadzi się przede wszystkim u osób starszych oraz ludzi mających problemy z nerkami). Bilans płynów jest prawidłowy, jeśli wydalamy tyle płynu, ile dostarczyliśmy do organizmu, jeśli np. wypiliśmy 1,5 litra, tyle samo powinniśmy wydalić (jeżeli dostarczaliśmy płynu w formie np. zup, to je także należy uwzględnić przy bilansie płynów).

Bilans płynów – kilka faktów

Woda odżywia organizm – odpowiada za prawidłowe ciśnienie krwi, oczyszcza ciało z ubocznych produktów przemiany materii, reguluje trawienie, umożliwia oddychanie i poruszanie stawami. Woda odpowiada za stan skóry, włosów i paznokci.

Człowiek powinien wypijać minimum 1,5 litra wody dziennie. W lecie i w trakcie wysiłku fizycznego należy tę liczbę zwiększyć nawet do 4 litrów dziennie. Więcej niż 1,5 litra wody dziennie powinny pić osoby jedzące dużo potraw słonych, pikantnych, wysoko przetworzonych, a także odchudzający się i pijący alkohol (ma on działanie moczopędne);

Organizm należy regularnie nawadniać. Moment, w którym odczuwamy pragnienie jest już pierwszym etapem odwodnienia (oznacza to, że utraciliśmy 1-2% wody, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu). Utrata 20% wody skutkuje śmiercią.

Bilans płynów a rodzaj wypijanej wody

Rodzaj wypijanej wody należy dobrać do potrzeb konkretnej osoby. Ludzie mający problemy ze stawami powinni wybierać tę z jak największą zawartością wapnia, osoby z nadciśnieniem tętniczym – z jak najmniejszą ilością sodu, wykonujący długotrwale pracę fizyczną i/lub pracujący w upale – tę z dużą zawartością sodu i potasu.

Bilans płynów – jak zrobić?

Wykonanie bilansu płynów zaleca się przede wszystkim osobom, które mają problemy z nerkami. Dobową zbiórkę płynów powinny również wykonać osoby, u których podejrzewa się cukrzycę, osteoporozę, problemy z tarczycą, nadużywający alkoholu i mający niedobór witaminy D.

1. Dostarczanie płynów

Dobową zbiórkę moczu najlepiej rozpocząć rano. Należy spisywać na kartce, ile płynów dostarczamy organizmowi – nie tylko w postaci wody, herbaty, napojów, ale także sprawdzać zawartość wody w owocach, warzywach, a nawet pieczywie. Przy bilansie płynów należy uwzględnić wypijane koktajle, zjadane zupy – wszystko, co ma postać płynną.

2. Wydalanie płynów

Jeśli opiekujemy się osobami, które oddają mocz do worków, należy kontrolować ich zapełnianie i zapisywać spostrzeżenia. Jeżeli zaś kontrolujemy swój mocz, warto zaopatrzyć się w sterylny pojemnik na mocz o pojemności 3 litrów i przez cały dzień oddawać do niego mocz (powinien być przechowywany w lodówce). Należy przyjąć, że oddychając człowiek traci około 400 ml wody, zaś przez skórę 600 ml. Do tego należy dodać ilość płynów wydalanych przez mocz oraz kał.

Prawidłowy bilans wodny wynosi 0.

Kobiety nie powinny wykonywać dobowej zbiórki moczu 2 dni przed okresem, 2 dni po zakończeniu miesiączki oraz w trakcie owulacji.