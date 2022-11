Jak zmienia się organizm po 26. roku życia? KolagenCito, czyli sposób na młodość

Już po 26. roku życia w naszym organizmie zaczyna spadać poziom kolagenu, który jest jednym z najważniejszych składników w ludzkim ciele. Jest budulcem kości, zębów, skóry, chrząstek, mięśni, ścięgien, a nawet naczyń krwionośnych.

Kolagen: o co w tym chodzi?

Niedobór kolagenu, na który jesteśmy niestety narażeni już w tak młodym wieku, niesie ze sobą wiele zgubnych skutków. Pojawiają się rozstępy, cellulit, zmarszczki, zaczynamy odczuwać bóle bioder, łokci, kolan, kości i mięśni, doskwierają nam kłopoty z kręgosłupem, karkiem, barkami, opadają policzki i powieki, a włosy i paznokcie tracą blask. Jego brak zaburza również funkcjonowanie organów wewnętrznych i prowadzi do spadku odporności.

Szczególne młode kobiety szybko zauważają, że w ich organizmie zaczyna się coś dziać. Szybciej niż zwykle pojawia się zmęczenie, a do złego samopoczucia dochodzą łatwo zauważalne na ciele oznaki, takie jak pogorszenie się stanu cery, widoczna sucha skóra. Biust nie jest w najlepszej kondycji, a na udach pojawia się cellulit. Wiele osób podaje właśnie wiek około 25-26 lat jako czas, kiedy zaczynają się u nich pojawiać pierwsze oznaki starzenia się organizmu. Tak naprawdę w dużej mierze stoi za tym kolagen, a dokładniej - jego stale obniżający się poziom.

Nieocenione wsparcie dla organizmu

Czy musimy bezczynnie patrzeć na to, co dzieje się z naszym ciałem i godzić się z takim stanem rzeczy w tak młodym wieku? Zdecydowanie nie! Starajmy się regularnie, od wewnątrz, wspierać kolagenem. Powinien być on wysokiej jakości, jak na przykład Pastylki KolagenCito od niemieckiej firmy Reutter. Jest ona znana z wysokiej jakości produktów, wyłącznie oryginalnych.

KolagenCito w każdej pastylce ma aż 400 mg cennego, wysokogatunkowego kolagenu, który wspiera odbudowę organizmu i wygląd. Zaleca się ssać regularnie do 3 pastylek dziennie. KolagenCito zawiera także odpowiednio dobraną dawkę witaminy C, która wspomaga proces odbudowy włókien kolagenowych. Ponad stuletnie istnienie firmy Reutter to gwarancja ogromnego doświadczenia i niepowtarzalnie wysokiej jakości procesów produkcyjnych.

KolagenCito firmy Reutter to dobroczynny produkt dla ciebie. Zaufaj niemieckiej jakości reprezentowanej przez firmę Reutter i bądź wyposażony w znakomite wsparcie swojego organizmu.

KolagenCito jest chroniony prawem patentowym na świecie. Kupisz go w dobrej cenie w aptekach i sklepach medyczno-zielarskich za ok. 35 zł.

Artykuł powstał z udziałem marki KolagenCito