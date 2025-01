Piotr i Agata byli uczestnikami dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jednak ich związek nie przetrwał i para z hukiem się rozstała. Między Piotrem a Agatą doszło do awantury, a uczestnik nawet nie pojawił się na nagraniach finałowego odcinka. Już po emisji ostatniego odcinka w rozmowie z mediami wyznał, że nie zamierza zrezygnować z nazwiska żony które przyjął podczas ślubu, a na dodatek zdradził, że utrzymuje kontakt z rodziną Agaty. Teraz Piotr znów zaskoczył wszystkich pokazując fotkę ze spotkania z bliskimi żony!

Piotr i Agata stworzyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w historii "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między uczestnikami eksperymentu dochodziło do ogromnych awantur i zdecydowana większość fanów oceniała, że ich relacja nie przetrwa. Widzowie mieli rację ponieważ Agata i Piotr nie pokonali dzielących ich różnic i nawet nie chcieli spróbować ratować swoje małżeństwo. Agata powiedziała, że nie chce mieć nic wspólnego z mężem i czeka na rozwód. Co ciekawe, już po programie Piotr ze "ŚOPW" utrzymywał kontakt z rodziną Agaty, a na dodatek podjął decyzję, że nie odda nazwiska swojej żonie.

Teraz Piotr znów zaskoczył wszystkich publikując na swoim profilu na Instagramie zdjęcie ze spotkania z rodziną Agaty!

Zdjęcie Piotra z rodziną obiegło sieć, a fani programu nie ukrywali zdziwienia. Głos w tej sprawie zabrała również sama Agata, która podczas relacji na InstaStories zdradziła, kim są osoby ze zdjęcia. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze przyznała, że nie jest w szoku i od razu podejrzewała, kto z jej rodziny może utrzymywać kontakt z Piotrem.

Ja w szoku nie jestem bo od razu podejrzewałam kuzyna, ale z żoną się nie przyznali do kontaktu. Rodziny się nie wybiera, ale czy utrzymujesz z nią kontakt już tak. Swoją drogą tutaj akurat nie mogę zaprzeczyć podobieństwa, więc ten tego, jeśli tak bardzo się polubili to życzę szczęścia

Piotr z dziesiątej edycji kontrowersyjnego eksperymentu zaskoczył nie tylko kadrem ze spotkania z rodziną Agaty, ale również swoim wyglądem. Ostatnio były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przerwał milczenie i zaskoczył metamorfozą- okazało się wówczas, że zmienił kolor włosów.

(...) Czy źle, czy lepiej, czy gorzej - nie wiem. Jest jak jest, ja się oswajam, plus jest taki, że nie widać siwych włosów, wszystkie są siwe i tak jest ok. Myślę, że wbrew pozorom, że są to siwe włosy to myślę, że odmłodziło mnie to

komentował Piotr.