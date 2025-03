Wiadomo już jak potoczyła się relacja Kasi i Pawła w "Love Never Lies". Uczestnik od razu zachęcił internautów do oglądania finałowego odcinka. Zdecydował się jednak na jeszcze jeden wymowny krok. Wygląda na to, że nie zamierza się przejmować.

Paweł z "Love Never Lies" zrobił to po premierze finału

Za nami finał 'Love Never Lies 3". Widzowie przekonali się, jaki ciąg dalszy miała burzliwa relacja Kasi i Pawła. Weszli do programu jako pierwsze w historii polskiej edycji małżeństwo. Niestety ich związek był daleki od ideałów. Okazało się, że Paweł zdradził Kasię jeszcze przed ślubem, a później kilkukrotnie jeszcze po. Dodatkowo przyznał się do tego, że jest biseksualny i zdradzał żonę z mężczyznami. Kasi trudno było się pozbierać, gdy usłyszała prawdę o mężu. Widzowie "Love Never Lies" uważali, że powinna złożyć papiery rozwodowe i ułożyć sobie życie na nowo.

W finale "Love Never Lies" stało się jednak inaczej. Kasia wybaczyła Pawłowi jego zdrady oraz zachowanie. Chwilę później on padł na kolana i wkładając jej na dłoń pierścionek, który kilka dni wcześniej zrzuciła, przysięgał jej wierność. Udział w "Love Never Lies" przysporzył uczestnikowi niemałą ilość hejtu, jednak nie wygląda na to, aby się tym przejmował. W dniu emisji finału opublikował w sieci wpis:

Finałowy odc. 3. sezonu Love Never Lies: Polska już w Netflixie. Miłego oglądania

Jednak postanowił zablokować komentarze, by nie musieć czytać tego, co na jego temat mają do powiedzenia oglądający. Dobry ruch?

Historia Kasi i Pawła z "Love Never Lies 3"

​Kasia i Paweł to małżeństwo z ośmioletnim stażem, które wzięło udział w trzecim sezonie programu "Love Never Lies: Polska", dostępnym na platformie Netflix. Ich celem było odbudowanie bliskości i zaufania w związku, który przechodził poważny kryzys.​ Para poznała się dziesięć lat temu, a po dwóch latach znajomości zdecydowała się na ślub. Niestety, tuż przed ceremonią Paweł dopuścił się zdrady z mężczyzną, o czym Kasia dowiedziała się przed wejściem w związek małżeński. Pomimo tego incydentu, postanowiła mu wybaczyć i kontynuować wspólne życie.​Podczas udziału w "Love Never Lies: Polska" na jaw wyszły kolejne zdrady Pawła. W trakcie uczestnik przyznał, że zdradzał Kasię wielokrotnie po ślubie, z mężczyznami. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Paweł wyznał, że prowadził podwójne życie, nie chcąc być postrzegany jako zły człowiek, choć sam przyznał, że może nim jest. ​ Po ujawnieniu tych informacji Kasia była zdruzgotana. Zdjęła obrączkę i pierścionek zaręczynowy, co symbolizowało jej rozczarowanie i ból. W rozmowach z innymi uczestnikami programu przyznała, że czuje się oszukana i wykorzystana przez męża. Podkreśliła, że przez ostatnie pięć lat nie współżyła z Pawłem, co dodatkowo pogłębiało jej poczucie samotności w małżeństwie. ​

Mimo dramatycznych wydarzeń w programie, pojawiły się spekulacje, że Kasia i Paweł mogą nadal być razem. Fani zauważyli, że oboje opublikowali zdjęcia z tego samego miejsca w Zakopanem na początku 2025 roku, co sugeruje, że spędzali tam czas wspólnie. Jednak oficjalnie nie potwierdzili, czy nadal są parą, pozostawiając swoje relacje w sferze domysłów. ​O tym, jak aktualnie mają się relacje Kasi i Pawła dowiemy się dopiero w odcinku "Love Never Lies: reunion", który zaplanowany jest na 9 marca.

Kto wygrał "Love Never Lies 3"?

Wielkimi wygranymi okazały się być Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska. To właśnie one wygrały "Love Never Lies" i zgarnęły nagrodę w wysokości 141 tysięcy złotych, które jak stwierdziły przeznaczą m. in. na organizację swojego ślubu.

