Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" zdobył w Polsce wielką popularność, co pozwala stacji TVN realizować kolejne edycje. W minionej widzowie poznali Agatę, która stanęła na ślubnym kobiercu z Piotrem. Ich relacja od początku jednak była burzliwa i finalnie nie przetrwała eksperymentu. Mimo to wielu sympatyków zostało z Agatą na dłużej, śledząc jej dalsze losy na Instagramie. Ona sama coraz śmielej dzieli się z nimi urywkami z życia, a tym razem zaskoczyła kadrem.

Skąpana w słońcu Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wypoczywa na plaży

Chociaż w show "Ślub od pierwszego wejrzenia" Agata ostatecznie nie znalazła miłości, zyskała szerokie grono sympatyków. Na Instagramie śledzi ją już przeszło 40 tysięcy osób, a liczba stale rośnie. Była uczestniczka programu, stara się więc pozostać z nimi w stałym kontakcie. Szczególnie chętnie opowiada o życiu w Australii, gdzie wybudowała wymarzony dom. Tym razem Agata postanowiła uraczyć fanów fotką prosto z plaży, chwaląc się, że w pełni korzysta z panującego akurat w Australii lata.

Kiedy twoim jedynym dzisiejszym zmartwieniem jest to, jak często aplikować krem do opalania

Fani pozazdrościli Agacie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Przyglądając się fotografii Agaty, trudno nie zwrócić uwagi na jej zgrabną figurę. Już na pierwszy rzut oka widać również, że to właśnie w Australii kobieta odnalazła swoje życiowe szczęście i balans. Jak mogliśmy się spodziewać, post w kilka chwil zalała fala komentarzy, w których internauci zgodnie przyznali, że zazdroszczą jej wakacyjnej aury.

Tylko pozazdrościć

Żyć, nie umierać. Pięknie

Tymczasem Agata wykorzystała również swój najnowszy post do tego, by przestrzec fanów przed mocnym w okresie letnim, australijskim słońcem.

Słońce w Australii potrafi być bezlitosne, w dniach, kiedy temperatura sięga nawet 40 stopni, najbezpieczniej jest: Iść na plażę przed południem, po południu, albo zostać w cieniu. Zawsze używać kremów z wysokim filtrem. Mieć zapas wody. Nosić ochronę na głowę, jeśli planujemy zostać dłużej niż np. godzinkę

Burzliwe małżeństwo Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Przypomnijmy, że Agata i Piotr byli jedną z trzech par w dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć podczas samej ceremonii i wesela wydawali się zadowoleni z doboru partnera, czar prysł już podczas podróży poślubnej. Nie potrafili się ze sobą porozumieć nawet w najprostszych kwestiach, a gdy wrócili do Polski, było tylko gorzej.

Między małżonkami dochodziło do coraz to poważniejszych kłótni, aż w końcu, po jednej z nich, Piotr wyrzucił żonę z domu. Po tym incydencie nie pomogły nawet interwencje ekspertek. Wydawało się jasne, że ich małżeństwo nie ma już szansy przetrwać. Nikt mimo to nie przypuszczał, że Piotr nie pojawi się na ogłoszeniu decyzji, ani w całym finałowym odcinku. Później sporym echem odbił się fakt, że mimo rozstania, pozostał przy nazwisku żony, które przyjął w dniu ślubu, a także utrzymuje kontakt z jej bliskimi. Dziś Agata wyraźnie stara się odciąć od mężczyzny i skupia się wyłącznie na swoim życiu w Australii.

