Objawy odwodnienia to sygnał, że nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować, gdyż dostarczamy mu za mało wody. Pić należy nie tylko zanim pojawi się odwodnienie, ale i zanim odczujesz pragnienie.

Kobiety powinny przyjmować 2,7 litra płynów dziennie, natomiast mężczyźni 3,7 litra wody (zarówno z napojów, jak i z pożywienia). Należy zadbać, aby dziecko codziennie wypijało 100 mililitrów wody na każdy z pierwszych dziesięciu kilogramów ciała, 50 mililitrów na każdy z kolejnych dziesięciu i 20 mililitrów na każdy kilogram powyżej 20 kilogramów.

Jeśli pijesz wodę dopiero w momencie, kiedy odczuwasz pragnienie, popełniasz błąd. Problemy z koncentracją, zawał, zaparcia, a nawet śmierć – do tego może prowadzić odwodnienie organizmu. Oto 8 najczęstszych oznak odwodnienia u dorosłych:

Ból i zawroty głowy;

Suchość w ustach – sygnał, aby jak najszybciej uzupełnić płyny;

Silne odczuwanie pragnienia;

Bardzo sucha skóra to także oznaka odwodnienia organizmu;

Nudności mogą być oznaką wielu chorób, w tym sygnałem, że Twoje ciało prosi o wodę;

Rzadkie oddawanie moczu, który ma ciemną barwę i specyficzny, intensywny zapach;

Zaparcia. W tym przypadku oprócz wody pomocne mogą być także herbatki z mięty;

Omdlenia.

O ile dorosły sam może zadbać o nawodnienie organizmu, tak dziecko – zwłaszcza to, które nie potrafi jeszcze mówić – jest bezradne. To na rodzicu spoczywa obowiązek niedopuszczenia do sytuacji, w której dochodzi do odwodnienia. Do objawów odwodnienia u dzieci i niemowląt należą:

senność;

mniejsza aktywność ruchowa;

podenerwowanie;

płacz bez łez lub z mniejszą ich ilością;

gęsta ślina;

zapadnięte oczy i brzuch;

zapadnięte ciemiączko;

silne łaknienie;

przesuszona skóra;

spadek wagi;

rzadkie oddawanie moczu w niewielkiej ilości;

drgawki.

Ze względu na to, że właściwe nawadnianie organizmu powinno przebiegać jeszcze zanim odczuwalne stanie się pragnienie, należy zadbać, by napoje podawane dziecku były smaczne. Oczywiście, nie należy podawać napojów mocno słodzonych. Trudno jednak oczekiwać, że małe dziecko będzie bez oporów piło czystą wodę.

Odwodnienie groźne jest szczególnie latem. Dużo wody odparowuje wtedy z organizmu, wzmożone jest także pocenie się. Niewskazane przy nawadnianiu jest podawanie napojów silnie schłodzonych, ponieważ są one szybciej odparowywane.